Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об учениях стратегических комплексов "Ярс" в Алтайском крае

452
0
0
Мобильный ракетный комплекс РС-24 "Ярс"
Мобильный ракетный комплекс РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © Ольга Балашова/Минобороны России

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Всего в учении задействовано более 1000 человек личного состава и более 100 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что во время учения стратегические ракетчики отработали вопросы совершения марша протяженностью до 100 километров, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения.

"В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработали задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс", - сообщили военные.

6 июля в Минобороны РФ сообщали об учениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с комплексами "Ярс" в Новосибирской области.

1 июня военное ведомство сообщало об учениях ПГРК "Ярс" Тейковской дивизии РВСН в Ивановской области. На учение было привлечено около 1 тыс. военнослужащих, задействовано более 100 единиц техники.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ПГРК
Ядерный щит
Похожие новости
19.04.2017
Парадом по "Томагавкам"
20.12.2016
Ракетные войска стратегического назначения отметили 57-ю годовщину со дня образования
15.11.2016
Ядерные ракеты защитит "робот-часовой"
23.03.2015
Заокеанские санкции и Договор о СНВ
26.12.2013
Военные «обстреляли» Камчатку из новейшего оружия
23.12.2013
«Сармат» на смену «Воеводе»
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 13:10
  • 29253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.07 12:55
  • 102
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 12:27
  • 2
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 11:23
  • 3
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой
  • 18.07 04:43
  • 55
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 04:30
  • 1
F-16V и "Грипен" вошли в короткий список претендентов на поставку истребителей ВВС Филиппин
  • 18.07 04:28
  • 1
Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета на рекордную сумму
  • 18.07 04:21
  • 28
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 18.07 01:45
  • 1
Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли
  • 18.07 01:02
  • 1
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 17.07 17:40
  • 36
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»