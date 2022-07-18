Минобороны РФ сообщило об учениях стратегических комплексов "Ярс" в Алтайском крае

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Всего в учении задействовано более 1000 человек личного состава и более 100 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что во время учения стратегические ракетчики отработали вопросы совершения марша протяженностью до 100 километров, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения.

"В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработали задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс", - сообщили военные.

6 июля в Минобороны РФ сообщали об учениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с комплексами "Ярс" в Новосибирской области.

1 июня военное ведомство сообщало об учениях ПГРК "Ярс" Тейковской дивизии РВСН в Ивановской области. На учение было привлечено около 1 тыс. военнослужащих, задействовано более 100 единиц техники.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.