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ЦАМТО

Палата представителей конгресса США усложнила передачу Турции истребителей F-16

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Истребители F-16 ВВС Турции
Истребители F-16 ВВС Турции.
Источник изображения: hurriyetdailynews.com

ЦАМТО, 15 июля. Палата представителей конгресса США утвердила поправку к оборонному бюджету, которая усложняет готовящуюся передачу Турции американских истребителей F-16.

Как передает "РИА Новости", инициатива требует получения гарантий, что Анкара не сможет применить самолеты для вторжения в воздушное пространство Греции.

За поправку проголосовали 244 конгрессмена, против – 179.

Нижняя палата конгресса, как ожидается, проголосует за оборонный бюджет объемом примерно в 850 млрд. долл. Позднее свою версию должен будет утвердить сенат, после чего обеим палатам конгресса предстоит выработать консолидированную версию документа.

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Страны
Греция
США
Турция
Продукция
F-16
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