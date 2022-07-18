Палата представителей конгресса США усложнила передачу Турции истребителей F-16

ЦАМТО, 15 июля. Палата представителей конгресса США утвердила поправку к оборонному бюджету, которая усложняет готовящуюся передачу Турции американских истребителей F-16.

Как передает "РИА Новости", инициатива требует получения гарантий, что Анкара не сможет применить самолеты для вторжения в воздушное пространство Греции.

За поправку проголосовали 244 конгрессмена, против – 179.

Нижняя палата конгресса, как ожидается, проголосует за оборонный бюджет объемом примерно в 850 млрд. долл. Позднее свою версию должен будет утвердить сенат, после чего обеим палатам конгресса предстоит выработать консолидированную версию документа.