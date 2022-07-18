Макрон начал "новую пятилетку" с санкций против России и гонки вооружений

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже.

То, что нужно запомнить из интервью Макрона от 14 июля

Выигравший выборы Эммануэль Макрон решил отметить национальный праздник Франции 14 июля (годовщину Французской революции) большим интервью, сообщает Figaro. Чем же обещает Макрон отметить свою вторую пятилетку у власти? Прежде всего — борьбой с Россией и жертвами во имя Украины. Читатели в гневе.

Военные действия на Украине, достижение полной занятости населения, реформа пенсий. Президент Макрон обозначил задачи следующего пятилетия своего пребывания у власти.

Прошедшее телеинтервью президента было важной встречей с избирателями. Минувшие двенадцать месяцев были отмечены президентскими и парламентскими выборами, конфликтом на Украине, угрозой возобновления эпидемии. В этих условиях окружение Эммануэля Макрона решило, что перед началом нового пятилетия у власти президенту нужно обратиться к французам. Вот уже второй раз после своего избрания Макрон дал телеинтервью в национальный праздник 14 июля каналам TF1 и France 2, сразу после парада на Елисейских полях.

Касаясь темы возвращения войны к самой двери Европы, Эммануэль Макрон объявил, что "эта война [между Россией и НАТО] продолжится, но Франция все это время будет помогать Украине, в гуманитарном, экономическом и политическом плане". При этом глава государства напомнил, что цель Франции — не дать расшириться конфликту с вовлечением в него других стран". Не имея возможности вступить в прямой конфликт с Россией, то есть ядерной державой, глава государства сказал нам, что "единственный путь для нас — это помочь Украине и подвергнуть санкциям российскую экономику". Надо также "интенсифицировать накопление военных ресурсов, больше производить оборонной продукции, обновляя это производство быстрее, чем раньше".

"Россия посылает нам четкий сигнал, она использует газ как элемент войны", — сообщил нам глава французского государства. А мы с Россией, по словам Макрона, находимся "в состоянии гибридной войны". Так что "мы должны приготовиться научиться жить без российского газа". "Мы должны обеспечить себе другие источники, включая Норвегию, Катар, Алжир, США".

Комментарии читателей:

Renaud Modus

Он всегда принимал французов, и без того не особо умных, за полных кретинов.

Swing40

Во всем этом разговоре с телевизионщиками самыми важными для меня были вопросы, которые так и не прозвучали. Оба "журналиста" были очень льстиво настроены, подыгрывали собеседнику. Ну да, для них это мелочь — ситуация на стадионе "Стад де Франс", когда проживавшие неподалеку в этом же пригороде хулиганы нападали на женщин-болельщиц международного матча. И, конечно, когда министр внутренних дел лгал по этому поводу прямо перед нашими сенаторами, — это так, неважно.

Un peu de pragmatisme ne fait pas mal

Прекрасное решение для газовой проблемы: покупать газ у Катара (исламизм нам скажет спасибо), у Алжира (того самого, что наполняет наши улицы незаконными мигрантами), да вот еще у американцев (которые над нами смеются). Решение — просто супер!

Jackpot001

Извините, но я против этой самой поддержки Украине.

Sebastien Delettre 1

Может быть, вы представите нам хоть один аргумент? Нам что, позволить Путину делать все, что он пожелает? Без того, чтобы сказать хоть что-то и помешать его завоеваниям?

Anonymat

Украинцам надо было соблюдать минские соглашения. Почему я должен платить за то, что они этого не сделали?

Marco54

Пока что санкции — это внешние эффекты для удовлетворения нашего эго. Впрочем, есть вполне реальные последствия для нас: например, евро упал ниже доллара. Некоторые радуются, говоря, что это отлично для нашего экспорта. Только с одной оговоркой: экспорт-то у нас падает из-за дорогой энергии.

Salluste10

Я согласен насчет соблюдения Минских соглашений. Мы дожили до всего этого ужаса потому, что кое-кто не соблюдал Минские соглашения. А еще потому, что НАТО хочет все контролировать.

Laserlook

И я согласен. Нужно иметь историческое видение этого конфликта. И тогда вы поймете, что Россия не виновата в каждом случае гибели людей или разрушения домов, как нас пытаются убедить СМИ. Нам говорят: "Мы наказываем Россию санкциями". Но что же это за наказание, которое в первую очередь бумерангом бьет по нам, раскручивая нашу инфляцию и ослабляя нашу экономику? Кого мы хотим наказать? Если мы хотим наказать самых бедных французов, то да, санкции эффективны.