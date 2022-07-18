Концерн Rheinmetall модернизирует 30 БМП "Мардер" в рамках военной помощи Украине

ЦАМТО, 15 июля. Немецкий концерн Rheinmetall модернизирует 30 БМП "Мардер" (Marder) для их подготовки к продаже в рамках схемы кругового обмена оружия для поддержки Украины.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя компании.

По словам представителя Rheinmetall, концерн "принял в работу" 30 БМП, чтобы подготовить их к продаже. "В целом компания может относительно легко восстановить до 100 БМП этого типа", – добавил он.

Агентство DPA напоминает, что концерн еще весной предложил правительству подготовить к продаже БМП "Мардер", снятых с эксплуатации бундесвера, но правительство еще не приняло окончательное решение. Предполагается, что машины будут переданы заинтересованным странам, которые, в свою очередь, поставят собственные вооружения Украине. По данным агентства, речь идет о БМП производства 1970-1980 годов.

Также концерн готов аналогичным образом подготовить к продаже 88 танков "Леопард" отмечает "РИА Новости".