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В США оценили российский подводный авианосец

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К-329 «Белгород»
К-329 «Белгород».
Источник изображения: Ivan O’Gilvi

Военно-морской флот России получил атомную подводную лодку (АПЛ) специального назначения К-329 «Белгород». Российская АПЛ является подводным авианосцем, который несет пугающие США подводные беспилотники «Посейдон», пишет обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд.

«Оружие, которого больше всего боятся американские военно-морские стратеги, — это планируемая торпеда "Посейдон" с ядерным вооружением и ядерным двигателем, которая функционирует как подводный боевой беспилотник с, казалось бы, неограниченной дальностью. Планируется, что на борту "Белгорода" будут находиться шесть "Посейдонов"», — пишет он.

Отмечается, что «Посейдон» может создать взрыв мощностью до двух мегатонн. По мнению Иствуда, в арсенале стран НАТО нет оружия, которое сможет остановить подводный беспилотник. Считается, что подводный аппарат позволяет обойти средства противоракетной обороны США.

Также «Белгород» может нести подводный аппарат, который позволит экипажу перерезать подводные кабели и выполнять манипуляции на морском дне.

Ранее в июле издание The National Interest отметило, что АПЛ специального назначения «Белгород» предназначена для нанесения ответного удара в случае ядерной войны.

В том же месяце в публикации The Drive предположили, что К-329 позволит Военно-морскому флоту (ВМФ) России доминировать в Арктике.

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Россия
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Авианосец
Арктика
БПЛА
Ядерный щит
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