Войти
Lenta.ru

Россия нашла способ помешать Украине получать боевые вертолеты

496
0
0
Вертолет Ми-17
Вертолет Ми-17.
Источник изображения: © EPA-EFE/JAWAD JALALI

Россия нашла способ помешать Украине получать военные вертолеты. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Москва прекратит действие разрешения на капитальный ремонт, обслуживание и поставки запчастей для вертолетов типа «Ми» для трех предприятий в Чехии и Болгарии. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, это связано с намерениями ЕС и НАТО поставлять военную технику Украине и ремонтировать ее в Восточной Европе.

В «Рособоронэкспорте» рассказали изданию, что после отзыва сертификации тяжелые времена настанут для чешского предприятия «Лом Прага» и болгарских «Терем — Летец» и «Авионамс». «Они или закроются, или будут пытаться наладить "серые" каналы поставки запчастей из третьих стран»,— предположили в учреждении.

Вертолеты Ми-17 (модификация Ми-8) российского производства на Украину поставляют США. В июне МИД России потребовал у Вашингтона объяснить передачу Киеву вертолетов, которые по условиям контракта и сертификата конечного пользователя должны были эксплуатироваться в Афганистане.

25 мая также стало известно, что Чехия передала Украине эскадрилью ударных вертолетов Ми-24, а также вместе со Словакией разрешила украинским военным переправлять боевую технику для ремонта через свою границу. Тогда Прага отметила, что может отправить Киеву больше вертолетов при условии, что союзники, в частности, США, помогут заменить уже переданную боевую технику.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Болгария
Россия
Словакия
США
Украина
Чехия
Продукция
Ми-17
Ми-24
Ми-8
Компании
РОЭ
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
30.05.2022
Когда у Украины закончится боевая авиация
18.08.2021
Боевая мощь потомков гуннов
03.10.2018
Стрельба "по-македонски". Как небольшая балканская страна усилит НАТО
29.11.2017
Замглавы ФСВТС России: мы готовы к конкуренции на рынке экспорта военной продукции, пусть победит сильнейший
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
05.02.2009
Механизм давления. Россия готова разорвать ВТС с военными поставщиками Саакашвили
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 13:10
  • 29253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.07 12:55
  • 102
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 12:27
  • 2
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 11:23
  • 3
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой
  • 18.07 04:43
  • 55
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 04:30
  • 1
F-16V и "Грипен" вошли в короткий список претендентов на поставку истребителей ВВС Филиппин
  • 18.07 04:28
  • 1
Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета на рекордную сумму
  • 18.07 04:21
  • 28
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 18.07 01:45
  • 1
Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли
  • 18.07 01:02
  • 1
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 17.07 17:40
  • 36
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»