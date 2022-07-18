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Российский «Тигр» получит «Калибры»

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АПЛ проекта 971 "Щука-Б"
АПЛ проекта 971 "Щука-Б".
Источник изображения: © Владимир Саяпин/ТАСС

Атомная подводная лодка (АПЛ) К-154 «Тигр» проекта 971 («Щука-Б») Северного флота России после модернизации получит крылатые ракеты «Калибр-ПЛ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Атомная лодка "Тигр" после модернизации на заводе "Нерпа" вернется в боевой состав Северного флота, вооруженная комплексом "Калибр"», — сказал первый собеседник.

Второй источник уточнил, что ремонт и модернизация субмарины должны завершиться до конца 2023 года.

В июле в публикации The National Interest утверждалось, что АПЛ специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852 с ядерными торпедами «Посейдон» предназначена для нанесения ответного удара.

В январе «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщили, что АПЛ «Самара» проекта 971 после ремонта пополнит состав Тихоокеанского флота России.

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Страны
Россия
Продукция
Club-S
К-295 Самара
Проекты
971 Щука-Б
Калибр КР
СФ
ТОФ
Ядерный щит
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