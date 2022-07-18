Командование ВВС США решило проверить версию с воздействием РЭБ на БПЛА MQ-9 Reaper в Румынии

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Румынская пресса публикует некоторые подробности, связанные с падением американского беспилотника MQ-9 Reaper в районе города Клуж-Напока. Напомним, что разведывательно-ударный беспилотник упал при заходе на посадку.

В сообщениях говорится, что дрон разбился в 3 км от авиационной базы Кампиа Турзий (71-я авиабаза ВВС Румынии).

Министр национальной обороны Румынии Василе Динку ранее заявил о том, что беспилотник участвовал в плановых маневрах и управлялся американскими военнослужащими.

Глава румынского Минобороны:

Это была учебная миссия. Наши военнослужащие к эксплуатации этого MQ-9 Reaper отношения не имели. Управление осуществляли американские военные. Они (американцы) проводят собственное расследование. Если им нужны какие-то данные от нас, мы можем их предоставить.

Между тем, в румынские медиа просочилась информация о том, что в ходе расследования падения ударно-разведывательного беспилотника американское командование изучает версию «возможного воздействия РЭБ». Отрабатывается вариант с тем, не было ли на американский БПЛА осуществлено воздействие систем радиоэлектронного подавления.

Место падения БПЛА находится в западной части Румынии. И вместо того, чтобы сосредоточиться на отработке версии с банальной ошибкой эксплуатации дрона во время тренировочного полёта, американское командование ВВС решило заняться привычной конспирологией.