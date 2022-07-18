ВМС Германии приняли на вооружение последний фрегат проекта F125

ЦАМТО, 15 июля. По информации Минобороны Германии, 13 июля на военно-морской базе в Вильгельмсхафене состоялась церемония ввода в боевой состав ВМС Германии фрегата F225 "Рейнланд-Пфальц" проекта F125.

F225 "Рейнланд-Пфальц" является четвертым и последним из четырех фрегатов проекта F125, построенных консорциумом ARGE F125 для ВМС Германии. Как и ранее поставленные корабли, он вошел в состав 4-й эскадры фрегатов ВМС Германии.

Как сообщал ЦАМТО, Федеральное ведомство оборонных технологий и закупок (BWB – ныне BAAINBw) Германии в июне 2007 года подписало с консорциумом ARGE F125 (Arbeitsgemeinschaft Fregatte 125) контракт на строительство для ВМС страны четырех фрегатов F125. Ориентировочная стоимость программы составляет 2,69 млрд. евро. Фрегаты предполагалось поставить ВМС с 2017 по 2020 гг.

Закладка киля головного фрегата серии, F222 "Баден-Вюртемберг", состоялась 2 ноября 2011 года. Из-за проблем с интеграцией сложного оборудования сроки поставки корабля были сорваны. В итоге "Баден-Вюртемберг" был передан заказчику в конце апреля 2019 года и принят на вооружение ВМС Германии в июне того же года. Второй фрегат серии, "Нордрейн-Вестфален", вошел в боевой состав флота 10 июня 2020 года, третий, "Заксен-Анхальт", – 17 мая 2021 года.

Закладка F225 "Рейнланд-Пфальц" состоялась 29 января 2015 года на предприятии Lurssen в Гамбурге. Церемония крещения прошла 24 мая 2017 года. Корабль был передан ВМС Германии 28 января 2022 года.

Как ожидается, применение по назначению фрегатов класса F125 начнется в середине 2023 года.

В состав консорциума ARGE F125 входят ThyssenKrupp Marine Systems и базирующаяся в Бремене группа NVL (ранее Lurssen Defence). Носовые секции строила NVL в Бремене и Вольгасте. Строительство кормовых секций, окончательная сборка, оснащение оборудованием и испытания осуществлялись предприятием NVL Blohm+Voss в Гамбурге под руководством Thyssenkrupp Marine Systems.

Четыре фрегата класса F125 заменят восемь фрегатов класса F122 ("Бремен"). F125 специально разработаны с целью выполнения боевых задач в условиях современных и перспективных конфликтов и предназначены как для обеспечения национальной обороны, так и для участия в многонациональных операциях по поддержанию мира, предотвращения кризисов, стабилизации, борьбы с пиратством, противодействия терроризму и асимметричным угрозам, поддержки гуманитарных операций. Кроме того, фрегат способен обеспечить огневую поддержку силам на побережье, противокорабельную борьбу, поддержку действий сил специальных операций и операций по эвакуации, а также работу штабных групп.