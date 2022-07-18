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Интерфакс-АВН

После боевой службы на Камчатку вернулись три атомных подводных лодки

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Атомный подводный крейсер "Томск"
Атомный подводный крейсер "Томск".
Источник изображения: Минобороны России

Петропавловск-Камчатский. 15 июля. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - На Камчатку в пункт постоянного базирования Подводных сил Тихоокеанского флота после выполнения задач в Тихом океане вернулись три атомных подводных лодки "Омск", "Томск" и "Кузбасс", сообщает пресс-служба ТОФ в пятницу.

"Подводники три месяца выполняли задачи боевой службы в Тихом океане в составе отряда крейсерских подводных лодок. По докладу командиров экипажей боевые задачи были выполнены в полном объёме, материальная часть исправна, личный состав здоров", - говорится в сообщении.

На пирсе экипажи встретили представители командование Подводных сил ТОФ, офицеры штаба соединения подводных лодок, администрация Вилючинского городского округа, родные и близкие, сообщает пресс-служба.

Командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев поздравил экипажи с успешным выполнением всех поставленных задач и по традиции вручил командирам жареных поросят.

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Персоны
Дмитриев Владимир
Проекты
ТОФ
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