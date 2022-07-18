Танк «Тип-10» Сил самообороны Японии.

Как известно китайским специалистам, создание основного боевого танка «Тип-10» сотрудники отдела специальной автомобильной техники Управления технических исследований Штаба ССЯ начали еще в 1996 году в рамках проекта МВТ-Х. Сборку прототипов и серийное изготовление обеспечила корпорация «Мицубиси». Основанием для разработки танка «Тип-10» стал аналитический доклад органов военной разведки Японии, в соответствии с которым была полностью изменена доктрина применения национальных ВС с «обороны на островах» на «ведение боевых действий за пределами архипелага».

Японские специалисты оценили вероятность высадки морского десанта на основные острова архипелага как «крайне низкую», и только остров Хоккайдо остается под угрозой вероятности высадки десанта со стороны Тихоокеанского флота России. Именно этими оценками обусловлено размещение основной массы ОБТ «Тип-90» на о.Хоккайдо и их минимальное размещение на остальных островах архипелага.

ОБТ «Тип-10» ССЯ. Общий вид

Обоснование потребности

Китайские аналитики указывают, что уже к моменту выхода доклада у военно-политического руководства Японии сформировалось понимание того, что в рамках перспективных вооруженных конфликтов в различных регионах мира бронетанковые подразделения ССЯ будут оказывать поддержку/содействие соответствующим подразделениям ВС США. Кроме того, создание «Тип-10» было обусловлено высокими расходами на содержание и модернизацию ОБТ «Тип-74», а также тем, что ОБТ «Тип-90» по причине значительной массы не подлежит перевозке воздушным транспортом.

В этой связи китайские специалисты указывают, что линейные размеры и масса танка «Тип-10» рассчитаны, исходя из параметров грузового отсека транспортного самолета С-2 (пр-во Япония) и тяги его двигателей. Известно, что перевозку танка «Тип-10» разрешено осуществлять только после снятия боковых элементов бронезащиты, т.е. при массе танка 40 тонн. Суммарная масса элементов бронезащиты составляет 5 тонн. Военно-транспортный самолет С-2 обеспечивает перевозку танка «Тип-10» без боекомплекта и с минимальным запасом топлива.

По данным китайских источников, большая часть высокоскоростных автомобильных дорог Японии построена с расчетом на передвижение бронированной техники массой до 75 тонн, т.е. самостоятельное перемещение бронетанковых подразделений по территории Японии возможно между основными районами обороны без привлечения специальных танковых тралов.

Известно, что в 2002 году обозначение МВТ-Х заменили на ТК-Х, а первый прототип танка представили 13 февраля 2008 года. Испытания начались в 2009 году, а в 2010 году был запущен мелкосерийный выпуск танка ТК-Х «Тип-10». К настоящему моменту выпущено 70 машин.

ОБТ ТК-Х «Тип-10»

Особенности и оценка конструкции «Тип-10»

На танке «Тип-10» установлено орудие JRH120A1 с длиной ствола 44 калибра (5,3 метра). При массе 1780 кг и максимальном давлении 710 МПа (среднее давление 570 МПа) оно обеспечивает снаряду JM33 (лицензионная копия немецкого DM33) начальную скорость 1650 м/сек. На дальности 2000 м указанный снаряд позволяет пробивать лист гомогенной стальной брони толщиной 500 мм. По данным китайских источников, применении этого боеприпаса из орудия JRH120 обеспечивало пробитие листа гомогенной брони толщиной не более 430 мм.

Отмечается, что российское орудие 2А46М и снаряд БМ-22 не обеспечивают подобных показателей, т.е. в данном аспекте японский танк представляет опасность для ОБТ российского производства. Однако, по данным китайских источников, у автомата заряжания к пушке JRH120A1 возможны поломки/отказы каждые 20-22 выстрела.

Максимальная скорострельность достигает 15 выстр/мин. Боекомплект, размещенный в укладке содержит 22 выстрела.

По данным китайских специалистов, в течение последних 10 лет японские конструкторы работают над танковым орудием с длиной ствола 50 калибров, в попытке повысить боевые возможности модифицированной версии танка «Тип-10» с необитаемой башней. По расчетам японских специалистов, высокая эффективность системы управления огнем (СУО) модифицированного танка позволит сократить его экипаж до 2 военнослужащих, а боекомплект разместить в корпусе.

«Тип-10». Элементы СУО

Первый вариант необитаемой башни предусматривает установку только пушки с длиной ствола 44 калибра. Второй вариант предусматривает размещение в необитаемой башне пушки калибра 120 мм (длина 44 калибра), автоматической пушки калибра 20 мм и спаренного пулемета калибра 7,62 мм. Третий вариант подразумевает установку пушки калибра 120 мм со стволом длиной 50 калибров, а также пушки калибра 20 мм и спаренного пулемета калибра 7,62 мм.

Китайские аналитики отмечают, что пока только специалистам ОПК России удалось создать ОБТ с необитаемой башней, а именно Т-14 Армата с орудием калибра 125 мм и Т-95 с орудием калибра 152 мм.

Обозреватели китайского специализированного военно-технического издания «Танки и бронемашины» высоко оценивают возможности СУО японского танка «Тип-10» поскольку она позволяет обнаруживать цели на дальности до 4000 м, классифицировать их на дальности до 3000 м (уверенно распознает объекты размером больше чем бочка емкостью 200 л) и уверенно сопровождает с расстояния 2500 м.

СУО данного танка позволяет поражать неподвижные цели на дальности до 2000 м с вероятностью 100 % и подвижные цели во время движения «Тип-10» с вероятностью 95%. Время реагирования на новую неподвижную цель составляет 4 секунды, а на новую подвижную цель – 5 секунд.

Китайские обозреватели особо выделяют V-образный восьмицилиндровый турбированный дизельный двигатель производства корпорации «Мицубиси», который развивает мощность 1200 л.с. при 2300 оборотах коленчатого вала в минуту. Данный двигатель является основной для создания нового силового агрегата с максимальной мощностью 1500 л.с.

В сочетании с гидравлической АКПП (МТ-1500А3, 4 передачи для движения вперед и 1 назад) данный танк способен развивать максимальную скорость по шоссе 72 км/ч и по бездорожью до 50 км/ч. Набор скорости с 0 до 32 км/ч возможен за 6 секунд. Максимальная скорость движения задним ходом составляет 32 км/ч. Именно высокая скорость позволяет данному танку действовать совместно с колесной бронетехникой.

«Тип-10». Слабое место - подвеска

Слабым место танка «Тип-10» называется его гидравлическая подвеска с возможностью изменения высоты дорожного просвета, поскольку в самом верхнем положении она не обеспечивает плавность хода и стабильность при поворотах на бездорожье. Кроме того, при передвижении по шоссе на максимальной скорости высока вероятность повреждения и разрыва гусеничных траков, которые крайне сложно отремонтировать и соединить при условии, что у «Тип-10» всего пять опорных катков. Китайские специалисты указывают, что такая схема ходовой части является одним из недостатков «Тип-10», который может стать решающим на поле боя.

По материалам китайского специализированного военно-технического издания «Танки и бронемашины»