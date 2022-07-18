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ПГРК «Ярс» в Барнауле вышли на маршруты боевого патрулирования

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» Барнаульского ракетного соединения Ракетных войск стратегического назначения РФ 15 июля вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках плановых учений.


Во время мероприятия стратегические ракетчики отработали совершение марша протяженностью до 100 км, инженерное оборудование позиций, организацию маскировки и боевого охранения.

В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отработали задачи по рассредоточению в лесном массиве для повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс».

В общей сложности ракетное соединение отработает несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей по сохранению подразделениями боеспособности в различных условиях обстановки.

Всего в учении задействовано более 1000 человек личного состава и более 100 единиц техники.

6 июля подразделения Новосибирского ракетного соединения РВСН провели плановые учения. В ходе тренировок расчеты ПГРК «Ярс» рассредоточились в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов.

При этом подразделения охраны обнаружили, блокировали и уничтожили условных диверсантов, применив боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные беспилотными летательными аппаратами.

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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Тайфун-М
Проекты
Военные учения
ПГРК
Тайфун
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