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Корреспондент «Известий» показал работу расчета РСЗО «Ураган»

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Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» во время спецоперации по защите Донбасса.


«Ураган» позволяет выпустить 16 ракет за 12 секунд, которые поразят площадь размером с четыре футбольных поля. Сейчас установка работает по окопам и дотам противника, так как они расположены друг от друга на большом расстоянии», — рассказал журналист.

Огонь артиллеристов корректируют как на земле, так и в воздухе. Контроль поражения и поправки огня обеспечивает боевой беспилотник «Орлан». На земле корректировщик измеряет скорость и направление ветра, указывает верный угол обстрела.

Один из военнослужащих пишет на одной из ракет послание украинским неонацистам: «За девочку Нику!». Ее убил осколок украинской ракеты в Донецке во время обстрела мирного квартала на прошлой неделе. Нике было всего десять лет, и самое страшное — за год до гибели она победила тяжелое онкологическое заболевание.

«Этот снаряд — возмездие за всех детей Донбасса и жителей, которые страдают от террора. Враг будет повержен, победа будет за нами!» — высказался военный.

13 июля Минобороны РФ опубликовало кадры работы РСЗО «Ураган» во время спецоперации в Донбассе. Военные использовали тактику «карусели», которая позволяет непрерывно обстреливать врага и наносить ему максимальный урон.


На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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