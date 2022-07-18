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Семь смертных грехов НАТО, о которых мало кто задумывается

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Совет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Международный обзор: семь смертных грехов НАТО

НАТО как боец холодной войны не только не распалась с прекращением противостояния, но модифицировалась и продолжила продвигать менталитет противодействия, пишет "Жэньминь жибао". Это один из семи смертных грехов альянса, утверждает автор, наряду с признаками расизма, попранием международного права и другими, о которых мало кто задумывается на новом пике популярности блока.

Ван Ивэй

После вспышки российско-украинского конфликта до этого "мертвый мозг" НАТО "полностью воскрес", и альянс снова набрал популярность. Заявки на вступление в НАТО подали Финляндия и Швеция, много лет придерживающиеся нейтралитета. На только что завершившийся саммит НАТО также были приглашены союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Япония и Южная Корея. Но мало кто знает, что НАТО страдает семью поистине смертными грехами.

Грех №1: Призрак расизма

Европа по отношению к России всегда относилась двойственно — с одной стороны, с позиции "исторической близости", а с другой — в ней преобладал менталитет "превосходства своей цивилизации". В то же время, Россия, некогда победившая Наполеона и соперничавшая с США за мировую гегемонию, всегда давила на Европу. Хотя Россия и выиграла во Второй мировой войне, НАТО считает ее "проигравшей стороной в холодной войне". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сейчас "русофобия и настоящий расизм по отношению ко всему русскому культивируется на самом высшем уровне в некоторых странах". За последние два десятилетия НАТО многократно нарушала обещание "не расширяться ни на дюйм на восток" и постоянно раздражала Россию своими пятью последовательными раундами экспансии на восток, что в конечном итоге привело к сегодняшнему украинскому кризису.

Грех №2: Установка идеологии во главу угла

НАТО является стратегическим инструментом Соединенных Штатов. США рассматривают Китай как стратегического противника, и НАТО должна не отставать в этом противостоянии. Однако из-за противодействия европейских стран, таких как Франция и Германия, позиционирование Китая в новом стратегическом документе с изложением концепции альянса изменилось с "системного конкурента" на "системный вызов". Это показательно отражает гегемонистский настрой Соединенных Штатов на усиление идеологической и лагерной конфронтации и то, что они считают себя превыше всех в мире.

Грех №3: Попрание международного права

Как указывает МИД России, вступление Финляндии в НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним отношениям между Финляндией и Россией и повлияет на стабильность и безопасность Северного региона. Принятие Хельсинки также прямо нарушает международно-правовые обязательства страны: во-первых, Парижский мирный договор 1947 года, в котором оговаривалось, что ни одна из сторон не может вступать в союз или участвовать в блоке против другой; во-вторых, Договор между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об основах отношений 1992 года, в котором подчеркивалось, что ни одна из сторон не может угрожать силой или применять силу по отношению к территориальной целостности и политической независимости другой стороны. Однако, учитывая нынешнее коллективное игнорирование международного права на Западе, такое поведение скорее стало нормой.

Грех №4: Реальная односторонность под эгидой многосторонности

НАТО постоянно говорит, что действует в соответствии с Уставом ООН, но на самом деле ведет себя как пособник, помогающий США проворачивать свои грязные дела. В 1999 году без санкционирования Организации Объединенных Наций НАТО нагло разбомбила Югославию и посольство Китая, используя в качестве причины так называемые "преступления геноцида". Из-за этого погибло три китайских журналиста, а многие получили ранения. НАТО по-прежнему в кровавом долгу перед Китаем.

Грех №5: Активное продвижение блоковой политики

Социолог Фэй Сяотун отметил: "Они (то есть западное общество) регулярно образуют группы из нескольких человек. Эти группы имеют определенные границы: кто внутри группы, а кто снаружи, должно быть четко оговорено и не может пониматься двусмысленно. Люди внутри группы являются одним блоком, и отношение к каждому участнику одинаковое. Если же существуют классовые различия или ранги внутри группы, они должны быть заранее обговорены". Сегодня эта блоковая политика стала глобальной движущей силой. На Мадридском саммите НАТО в июне Альянс даже попытался распространить метод блокового противостояния из Европы на Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы привнести в регион еще большую нестабильность.

Грех №6: "Живое ископаемое" холодной войны

НАТО как главный боец холодной войны не только не распалась и не потеряла силы с прекращением противостояния, но перевоплотилась, модифицировалась и продолжила продвигать менталитет холодной войны. На Мадридском саммите НАТО назвала Россию "наиболее важной и непосредственной угрозой" альянсу, а Китай — его "системным вызовом". Это показывает, что и после окончания холодной войны НАТО не изменила блокового мышления и продолжает провоцировать лагерную конфронтацию и создавать напряженность во всем мире.

Грех №7: Отклонение от первоначального намерения обеспечения безопасности в Северной Атлантике и участие в глобальной экспансии

В новой версии стратегического документа о концепции НАТО Китай назван "системным вызовом", что как противоречит факту абсолютно мирного развития КНР, так и нарушает волю народов большинство стран – участниц НАТО. Это продукт трудов Соединенных Штатов по провоцированию российско-украинского конфликта и сдерживания Европы.

Подрывая стабильность в Европе, желая наложить лапы на Азиатско-Тихоокеанский регион и разрушая мир, НАТО представляет собой огромную угрозу развитию на всей планете. То, что делает НАТО, заслуживает высокой бдительности со стороны всех людей Земли.

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