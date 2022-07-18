Стало известно, чем грозит России новый альянс на Ближнем Востоке

Новый стратегический альянс на Ближнем Востоке тревожит Иран и Россию

Иран всерьез рискует лишиться стратегической поддержки в Сирии и за ее пределами, пишет израильская газета Haaretz. Кроме того, как отмечает автор, возможное вторжение Турции на север Сирии автоматически поставит Анкару на путь конфронтации с Москвой.

Цви Барэль (Zvi Bar'el)

За день до визита президента Джо Байдена в Израиль Россия объявила, что на следующей неделе Владимир Путин проведет встречу на высшем уровне с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Момент выбран отнюдь не случайно.

В пятницу Байден отправится в саудовский город Джидда на побережье Красного моря на саммит лидеров государств Персидского залива, Египта, Ирака и Иордании. Эта встреча должна стать краеугольным камнем регионального сотрудничества в обороне против общих угроз.

Ирану пояснения не нужны: там и так понимают, что эта израильско-американская инициатива призвана сплотить его соседей в единый фронт. Однако рациональный анализ реальных угроз со стороны альянса говорит о том, что бояться Исламской Республике нечего.

Тегеран уже провел несколько раундов переговоров с Саудовской Аравией, чтобы восстановить дипломатические отношения. Объединенные Арабские Эмираты подписали с Ираном ряд соглашений об экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в области безопасности.

Катар и Ирак — экономические и дипломатические союзники Ирана, а Багдад к тому же еще и зависит от иранских энергоресурсов. А Египет уже дал понять, что к военному союзу против Ирана присоединяться не намерен.

Даже в Вашингтоне подчеркнули, что ввязываться в военные действия против Ирана США не собираются. Так что на деле такой союз, даже если и возникнет, то существенных угроз Ирану не прибавит.

Но этот анализ — слабое утешение для Тегерана, который сознаёт, что постепенно теряет свои бастионы стратегической поддержки в регионе. Всего несколько месяцев назад Иран ловко избегал санкций благодаря сотрудничеству с Россией и Китаем — причем еще одним "ремнем безопасности" считалась Турция.

Однако в феврале на Украине начались боевые действия, и Россия стала мировым изгоем — ее буквально завалило международными санкциями. Как следствие, ее возможности помогать Ирану в финансовом и военном отношении резко сузились. Если это правда, что Тегеран планирует отправить Москве сотни беспилотников, как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан, то страны даже поменялись ролями: теперь Иран стал для России поставщиком оружия.

Турция же наладила отношения с ОАЭ и Саудовской Аравией и вот-вот назначит посла в Израиле. Таким образом, исправно покупает иранскую нефть лишь Китай, однако этого недостаточно, чтобы вывести страну из тяжелого экономического кризиса, который угрожает стабильности режима.

Кроме того, Иран с опаской следит за событиями в Сирии, учитывая заявленное Турцией намерение отвоевать север страны. Цель Анкары — создать буферную зону глубиной до 30 километров от сирийских курдов (их она считает террористами и угрозой безопасности).

Для Ирана это не просто тактическая угроза, а реальная опасность утратить стратегические позиции в Сирии и за ее пределами. Тегеран поспешил обвинить стороны в турецко-израильском заговоре, цель которого — обеспечить Анкаре коридор до крупного города Алеппо, подорвать власть сирийского президента Башара Асада и выдавить Иран прочь со стратегического театра, где он вооружает ливанскую военизированную группировку "Хезболлах".

Иран уже предпринял ряд шагов для противодействия турецкой угрозе. Он укрепил проиранских ополченцев вокруг шиитских деревень Нубл и Захраа, которые находятся в пределах досягаемости турецких сил. Кроме того, иранские силы взяли под свой контроль ряд баз, которые оставили российские войска, когда Москва сократила присутствие в Сирии, чтобы усилить свои позиции на Украине. Наконец, Тегеран оказывает дипломатическое давление на Анкару, чтобы та воздержалась от вторжения.

27 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян посетил Анкару и излил свой гнев турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу. Тот в ответ предостерег Тегеран от терактов на турецкой земле. Абдоллахиян извинился, но при этом потребовал, чтобы Турция не вторгалась в Сирию. По сообщениям турецких СМИ, Чавушоглу ответил ему, что на карту поставлена безопасность его страны, и поэтому Анкара не может обещать, что вторжения не будет.

Кроме того, после вторжения в Сирию Турция автоматически окажется на пути к конфронтации с Россией. Москва хочет, чтобы Асад восстановил власть над всей страной, и, разумеется, не готова к еще одному конфликту, который потребует дополнительного военного присутствия, — тем более с Анкарой. Мало того, что Турция единственная в НАТО не поддержала антироссийских санкций, так еще и не пускает в альянс Швецию и Финляндию.

На инициативу, формирующуюся в южной части Ближнего Востока, Путин закрывать глаза тоже не будет: Вашингтон вернется как минимум к дипломатическому взаимодействию, хотя ранее казалось, что Байден планирует полностью уйти из региона и оставить его на милость России и Китая.

Все это подчеркивает остроту запланированного на следующую неделю российско-ирано-турецкого саммита. Ни остановить дипломатические шаги Турции, ни перечеркнуть договоренности, достигнутые в ходе визита Байдена, Путин не сможет, но попытается как минимум сохранить текущие активы.

Официально саммит в Тегеране подается как очередной раунд переговоров в астанинском формате, доселе безрезультатных. Их цель — достичь соглашения между сирийским правительством и повстанцами о будущем страны.

Но ни сирийское правительство, ни оппозиция на этот саммит не приглашены — равно как и на все предыдущие раунды переговоров. В результате встреча на следующей неделе может преследовать только одну цель: сберечь российское лидерство в антиамериканском блоке (который в прошлом неплохо сотрудничал, но сейчас оказался на грани краха) — или на худой конец сохранить видимость, что он вообще существует.

Учитывая всё это, следует отметить резкую перемену турецкой позиции. Всего четыре года назад ей пришлось уступить Путину после того, как тот на несколько месяцев ввел удушающие санкции за сбитый на турецко-сирийской границе российский самолет. Теперь же Анкара выступает, как невеста, а Путин несет ее шлейф.

Едва ли Эрдоган окажется от положения, в котором он может танцевать на свадьбах сразу в России, Америке и Иране.

Цви Барэль — аналитик по делам Ближнего Востока газеты Haaretz, обозреватель и член редакционной коллегии