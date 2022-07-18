О главном недостатке недавно засветившихся на параде алжирских БМПТ

Источник изображения: Фото: блог Юлия Лямина

Одной из главных новинок недавно прошедшего военного парада в честь 60-летия независимости Алжира стала созданная местными специалистами собственная версия БМПТ.

В принципе, информация о работе над этой машиной поступала ранее, однако только сейчас стало известно о том, что их изготовлено уже около десятка. По мнению военных экспертов, данная разработка - это лучший пример модернизации старой техники.

Источник изображения: Фото: блог Юлия Лямина

Благодаря установке боевого ракетно-пушечного модуля "Бережок" на шасси танка разработки 60-х годов Т-62 появилась боевая машина, способная еще длительное время служить в войсках. Она эффективна против распространенных на севере Африке вооруженных пикапов, групп боевиков с РПГ и легкими ПТУР, а также бронетехники, в том числе танков различных типов.

Правда, кажется, что данные БМПТ были продемонстрированы в не совсем завершенном виде. На них практически отсутствует дополнительная защита - лишь заднюю часть корпуса прикрывают противокумулятивные решетчатые экраны. Это пока можно считать главным недостатком модернизации. Вероятно, в будущем все же будет установлено дополнительное бронирование или динамическая защита.

Источник изображения: Фото: блог Юлия Лямина

Лев Романов