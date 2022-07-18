Войти
Вестник Мордовии

О главном недостатке недавно засветившихся на параде алжирских БМПТ

473
0
0

Источник изображения: Фото: блог Юлия Лямина

Одной из главных новинок недавно прошедшего военного парада в честь 60-летия независимости Алжира стала созданная местными специалистами собственная версия БМПТ.

В принципе, информация о работе над этой машиной поступала ранее, однако только сейчас стало известно о том, что их изготовлено уже около десятка. По мнению военных экспертов, данная разработка - это лучший пример модернизации старой техники.

Источник изображения: Фото: блог Юлия Лямина

Благодаря установке боевого ракетно-пушечного модуля "Бережок" на шасси танка разработки 60-х годов Т-62 появилась боевая машина, способная еще длительное время служить в войсках. Она эффективна против распространенных на севере Африке вооруженных пикапов, групп боевиков с РПГ и легкими ПТУР, а также бронетехники, в том числе танков различных типов.

Правда, кажется, что данные БМПТ были продемонстрированы в не совсем завершенном виде. На них практически отсутствует дополнительная защита - лишь заднюю часть корпуса прикрывают противокумулятивные решетчатые экраны. Это пока можно считать главным недостатком модернизации. Вероятно, в будущем все же будет установлено дополнительное бронирование или динамическая защита.

Источник изображения: Фото: блог Юлия Лямина

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Продукция
БМП-2М
БМПТ Рамка-99
Т-62
Похожие новости
05.07.2022
Совершенно новую версию Т-62, превращенного в БМПТ, показали в Алжире
07.01.2022
БТР-80 с "Корнетами" стали грозными убийцами танков в Алжире
24.11.2021
Легендарный советский Т-62 превратится в БМПТ-62
11.10.2021
Урал кует Победу
06.09.2021
О необычном проекте по превращению танка Т-62 в БМПТ рассказали в Алжире
03.09.2021
Алжирские военные хотят превратить Т-62 в БМПТ с помощью "Бережка"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 13:10
  • 29253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.07 12:55
  • 102
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 12:27
  • 2
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 11:23
  • 3
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой
  • 18.07 04:43
  • 55
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 04:30
  • 1
F-16V и "Грипен" вошли в короткий список претендентов на поставку истребителей ВВС Филиппин
  • 18.07 04:28
  • 1
Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета на рекордную сумму
  • 18.07 04:21
  • 28
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 18.07 01:45
  • 1
Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли
  • 18.07 01:02
  • 1
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 17.07 17:40
  • 36
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»