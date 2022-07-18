Войти
Lenta.ru

В США отреагировали на секретный российский «Змеевик»

511
0
0
Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон"
Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон".
Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС

Создавамая в России баллистическая ракета «Змеевик» с маневрирующим гиперзвуковым боевым оснащением, которая должна стать «убийцей авианосцев», может столкнуться с проблемами при целеуказании. Таким образом в американском издании The Drive отреагировали на сообщения о секретной российской разработке.

В публикации отмечается, что для наведения ракеты Россия могла бы использовать загоризонтные радары, спутники и разведывательные самолеты.

«В отличие от Китая, у России в настоящее время нет растущего парка высотных беспилотников с длительным сроком службы, которые могли бы помочь обнаружить вражеский флот и передать информацию о наведении ракетным подразделениям, хотя это также может начать меняться в будущем», — говорится в публикации.

В издании допускают, что для наведения на конечном участве траектории «Змеевик» получит головную часть с радиолокационным или инфракрасным датчиком. В публикации не исключают, что в основу ускорителя для перспективной системы лягут наработки, полученные в ходе создания комплекса «Искандер-М».

В июле ТАСС со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу, сообщило, что в России разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением, которая по свои характеристикам будет схожа с китайскими ракетами DF-21D и DF-26.

В августе 2020 года газета South China Morning Post сообщила, что Китай запустил баллистические ракеты средней дальности DF-26 и DF-21 после инцидента с вторжением американского разведывательного самолета в зону учений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
DF-21
DF-26
Искандер
Проекты
2020-й год
Авианосец
БПЛА
Военные учения
ГЗЛА
Похожие новости
22.03.2021
Мертворожденный «Варан»
01.07.2019
Гиперзвуковой кулак Поднебесной
22.01.2019
Бей первым
12.11.2018
Ядерный привет
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
19.09.2016
Китай надежно прикрыт стратегическим щитом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 13:10
  • 29253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.07 12:55
  • 102
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 12:27
  • 2
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 11:23
  • 3
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой
  • 18.07 04:43
  • 55
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 04:30
  • 1
F-16V и "Грипен" вошли в короткий список претендентов на поставку истребителей ВВС Филиппин
  • 18.07 04:28
  • 1
Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета на рекордную сумму
  • 18.07 04:21
  • 28
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 18.07 01:45
  • 1
Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли
  • 18.07 01:02
  • 1
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 17.07 17:40
  • 36
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»