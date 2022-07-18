В США отреагировали на секретный российский «Змеевик»

Создавамая в России баллистическая ракета «Змеевик» с маневрирующим гиперзвуковым боевым оснащением, которая должна стать «убийцей авианосцев», может столкнуться с проблемами при целеуказании. Таким образом в американском издании The Drive отреагировали на сообщения о секретной российской разработке.

В публикации отмечается, что для наведения ракеты Россия могла бы использовать загоризонтные радары, спутники и разведывательные самолеты.

«В отличие от Китая, у России в настоящее время нет растущего парка высотных беспилотников с длительным сроком службы, которые могли бы помочь обнаружить вражеский флот и передать информацию о наведении ракетным подразделениям, хотя это также может начать меняться в будущем», — говорится в публикации.

В издании допускают, что для наведения на конечном участве траектории «Змеевик» получит головную часть с радиолокационным или инфракрасным датчиком. В публикации не исключают, что в основу ускорителя для перспективной системы лягут наработки, полученные в ходе создания комплекса «Искандер-М».

В июле ТАСС со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу, сообщило, что в России разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением, которая по свои характеристикам будет схожа с китайскими ракетами DF-21D и DF-26.

В августе 2020 года газета South China Morning Post сообщила, что Китай запустил баллистические ракеты средней дальности DF-26 и DF-21 после инцидента с вторжением американского разведывательного самолета в зону учений.