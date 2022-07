Винтокрылый хищник НАТО

Боевой вертолет «Тигр» адаптируется к войнам нового поколения

Боевые, или, как их еще часто называют, ударные, вертолеты – это отдельный подкласс винтокрылых машин, существенно отличающийся концептуально и технически от своих собратьев.

В отличие от многоцелевых или транспортно-боевых вертолетов, которые хоть и обладают иногда, как российские машины семейства Ми-24, достаточно мощным комплексом вооружения, «чистые» боевые вертолеты изначально создавались сугубо как «машины для убийства». Уничтожить врага – бронетанковую и автомобильную технику, личный состав, укрепленный объект, другой вертолет или даже легкий боевой самолет – смысл существования такого «хищника».

Сегодня ударный вертолет – это многофункциональный авиационный комплекс, способный решать широкий круг задач. Высокая мобильность, адаптивность к тактической обстановке и способность оперативного сосредоточения для удара на требуемом направлении делают такие машины уникальным боевым средством.

Из-за их высокой сложности успешным опытом разработки и серийного выпуска боевых вертолетов обладает ограниченное число государств. Не слишком велико и количество моделей. Одна из них даже является многонациональной – это германо-французский «Тигр». Причем машина, создававшаяся под требования сухопутных войск Германии и Франции, в итоге так и не смогла отвоевать значительное место на международном рынке, уступив американским и российским конкурентам.

ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА

«Тигр» (Tiger/Tigre; фирменный шифр EC665) – классический ударный вертолет. Его особенности: преимущественно композитная конструкция планера, сниженная заметность в разных диапазонах, приборное оборудование по типу «стеклянной кабины», подтвержденные на практике надежность и боевая живучесть.

Разработка боевого вертолета, способного бороться с бронетанковой техникой противника, была начата немецкой Messerschmitt Bölkow Blohm GmbH (MBB) и французской Aerospatiale в 1977 году. Но вскоре выяснилось, что генералы двух стран по-разному смотрят на то, какой должна быть новая машина. Немцам требовался всепогодный вертолет, способный решать задачи в сложных метеоусловиях, а французам – легкая и простая однодвигательная машина, перспективный продукт на экспорт.

В 1984 году участники программы, стремясь удовлетворить разношерстные требования, решили вести разработку по трем направлениям.

1. Многоцелевой боевой вертолет НАР (Helicoptere d’Appui Protection) под требования СВ Франции. Вооружение – 30-мм автоматическая пушка GIAT FV-30781 (450 выстрелов), а на подкрыльевых пилонах – четыре управляемые ракеты (УР) класса «воздух–воздух» «Мистраль» с тепловой ГСН и два 22-ракетных блока 60-мм НАР SNEB (вместо двух пакетов с УР «Мистраль» можно установить два 12-ракетных блока НАР SNEB). Авионика – установленные на крыше кабины телекамера, инфракрасная (ИК) система обнаружения целей в передней полусфере, лазерный дальномер-целеуказатель плюс обзорная оптико-электронная система для пилота. Объем поставок с 1997 года – 75 машин.

2. Противотанковый вертолет HAC-3G (Helicoptere Anti-Char) также под требования СВ Франции. Вооружение – 30-мм автоматическая пушка GIAT FV-30781 (150 выстрелов), а на подкрыльевых пилонах – четыре УР класса «воздух–воздух» «Мистраль» с тепловой ГСН и 2х4 пусковые установки противотанковых управляемых ракет (ПУ ПТУР) «Хот-2» (в дальнейшем – ПТУР «Тригат»). Авионика – обзорная оптико-электронная система в носовой части (для пилота) плюс прицельная система с ИК-системой, лазерным дальномером-целеуказателем и ТВ-камерой. Объем поставок с 1998 года – 140 машин.

3. Всепогодный противотанковый PAH-2 (Panzerpabwehr Hubschrauder, второе поколение) под требования СВ Германии. Вооружение – 30-мм автоматическая пушка GIAT FV-30781 (150 выстрелов), а на подкрыльевых пилонах – четыре УР класса «воздух–воздух» «Стингер» с тепловой головкой самонаведения и 2×4 ПУ ПТУР «Хот-2» (с конца 1999 года – ПТУР «Тригат»). Авионика – обзорная оптико-электронная система в носовой части (для пилота), надвтулочная обзорно-прицельная система с ТВ- и ИК-камерами и лазерным дальномером-целеуказателем. Объем поставок с 1998 года – 212 машин.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Стоимость работ по всем трем проектам оценивалась в 2,36 млрд долл., что в итоге оказалось неподъемным для национальных военных бюджетов двух стран. С 1986 года реализация программы замедлилась. Лишь 13 ноября 1987 года стороны пришли к решению продолжить работы по «Тигру», но оставили только две модификации, объединив «национальные» противотанковые версии в единую САТН (Common Anti-Tank Helicopter, «единый противотанковый вертолет»). Стоимость создания ее оценивалась в 1,1 млрд долл. Продолжались также работы и над французской многоцелевой модификацией.

В мае 1989 года была сформирована специальная рабочая группа по управлению франко-германской вертолетной программой, а в ноябре 1989-го компания-разработчик получила полноценный контракт на разработку перспективного ударного вертолета и постройку пяти прототипов (противотанкового вертолета, многоцелевой машины и трех невооруженных машин в качестве стендов для испытаний). Контракт предусматривал закладку двух производственных линий для серийного выпуска – во французском Мариньяне и в немецком Донаувёрте.

В журнале Flight International указывалось, что от разработчика потребовали соблюсти ряд приоритетных требований:

– максимально снизить заметность вертолета, для чего выбрать узкий фюзеляж (ширина по кабине – 1 м) из полимерных композитов, что позволяло рассеивать значительную часть высокочастотного излучения РЛС противника;

– предоставить экипажу возможность обнаружения облучения радиолокационными, тепловизионными и акустическими средствами противника и применения по нему средств поражения, в особенности управляемых, а также эффективного уклонения (разработчик установил набор датчиков, предупреждающих о работе средств обнаружения и обеспечил вертолету возможность выполнять маневры уклонения с перегрузками от +3,5g до – 0,5g);

– обеспечить способность продолжать полет при огневом поражении, что подразумевало многократное резервирование и бронирование жизненно важных конструктивных элементов и систем вертолета.

Прототип РТ-1 был облетан 27 апреля 1991 года во Франции, продемонстрировав в ходе полета отличные летно-технические характеристики и хорошую работу планера, силовой установки, топливной и гидравлической систем и авионики. Машина продемонстрировала даже лучшую устойчивость, чем ожидали.

Но затем в программе наступила черная полоса. Окончание холодной войны побудило страны НАТО радикально уменьшить военные расходы. Заказ новых вертолетов для СВ ФРГ сократили с 212 до 138 единиц, хотя заказ французов сохранился: 75 машин в многоцелевой (НАР) и 140 – в противотанковой (НАС) версиях.

В первой половине 1992 года в немецком Оттонбруке завершили сборку второго прототипа РТ-2. А в ноябре 1992 года был завершен в постройке и прототип французского многоцелевого вертолета, названного «Жерфо». Результаты оказались выше ожиданий, так что немецкий заказчик даже пошел на доработку требований к своему варианту «Тигра». Кроме борьбы с бронетехникой и вертолетами противника теперь он должен был вести разведку на поле боя, оказывать огневую поддержку войскам и сопровождать транспортно-десантные вертолеты.

В том же году Aerospatiale и МВВ объединились в консорциум Eurocopter (ныне Airbus Helicopters в составе группы Airbus), а в начале 1993-го ФРГ объявила о сокращении заказа до 78 машин. В мае Берлин подтвердил участие в программе, но передвинул на 2000 год сроки начала поставок вертолетов. Последние уже закупались в новой многоцелевой версии, позднее названной UHT (Unterstutzungs Hubschrauber Tiger). Вооружение – ПТУР «Тригат» и «Хот», УР класса «воздух–воздух» «Стингер», 20-мм подвесной пушечный контейнер и блоки 68-мм НАР.

Французы тоже изменили планы: вместо 140 противотанковых и 75 многоцелевых вертолетов они решили закупать 100 и 115 машин соответственно. Позднее программа шла ни шатко ни валко: испытания прототипа РТ-3 выявили ряд серьезных недостатков в конструкции несущего винта, излишне высокую чувствительность автоматической системы управления полетом, превышение уровня вибрации в кабине экипажа и т.п.

В декабре 1996-го Берлин и Париж утвердили новый вариант программы, в рамках которого надлежало создать под новый вертолет средства поражения нового поколения, в том числе комплекс управляемого ракетного оружия. Были доработаны и тактико-технические требования к машине. Наконец, 18 июня 1999 года обе страны официально объявили о размещении заказа на партии серийных вертолетов по 80 машин для каждой общей стоимостью 3,3 млрд евро.

Серийный выпуск «Тигров» был начат в марте 2002 года. Первый вертолет версии HAP для Франции поднялся в воздух в марте 2003 года, а поставка их заказчику начата в сентябре 2003-го (официальная дата – 18 марта 2005 года). Всего французы заказали 80 вертолетов, первоначально по 40 машин версий HAP и HAD (вариант НАР для Испании с улучшенными двигателями и баллистической защитой), которые были запланированы к поставке начиная с 2012 года.

Однако распределение по модификациям было изменено – 60 вертолетов НАР и 20 «более дорогих» HAD (закупочные цены для них в 2013-м составляли 27,4 млн и 36,1 млн евро). В декабре 2015 года французы перевели еще 7 вертолетов в модификацию HAD, запланировав до 2025 года переоборудовать в стандарт HAD остальные свои машины.

В конце 2003-го была начата серийная поставка для СВ ФРГ (официальная дата – 6 апреля 2005 года), заказавших 80 машин «Тигр» UH в версии без носовой пушки, но в марте 2013-го сокративших заказ до 57 машин и определивших для своих «Тигров» главной задачей борьбу с бронетехникой.

Американский противотанковый вертолет «Апач» все чаще используется для поражения живой силы противника. Фото Reuters

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

«Тигр» – боевой вертолет традиционной схемы, с одним несущим и одним рулевым винтами, тандемным расположением двух летчиков, силовой установкой из двух газотурбинных двигателей и трехопорным шасси. Фюзеляж по массе на 66% изготовлен из композитов, на 11% из кевлара, на 17% – из металла (11% – алюминиевые, 6% – титановые сплавы).

Фюзеляж сделан узким для снижения заметности в передней и задней полусферах, хвостовая балка изготовлена из композитов как единое целое. Учитывались требования по безопасной повреждаемости конструкций и систем (стандарт НАТО MIL-STD-1290), что обеспечило вертолету высокую живучесть. Он может продолжать полет при попадании 23-мм осколочно-фугасного снаряда. В целях защиты вертолета от ударов молний и стойкости к воздействию электромагнитного импульса на поверхность фюзеляжа нанесены тонкая медно/бронзовая сетка и медная соединительная фольга.

Кабина экипажа – с откидными створками фонаря с бронестеклами. Ударопоглощающие бронесиденья расположены тандемом с уступом: спереди – пилот, сзади – оператор бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и вооружения (обычно на боевых вертолетах пилот находится в задней кабине, выше оператора). Кресла смещены в стороны относительно продольной оси для лучшего переднего обзора оператора. Форма кабины свела к минимуму отражения светового и радиолокационного излучения. В распоряжении летчиков – нашлемные обзорно-прицельные системы и приборное оборудование по принципу «стеклянной кабины».

Силовая установка включает два турбовальных двигателя MTR390–2С, разработанных для «Тигра» в MTU Turbomeca Rolls-Royce и имеющих модульную конструкцию и цифровую дистанционную систему управления FADEC с возможностью резервного ручного управления. Двигатель имеет взлетную мощность 958 кВт (1303 л.с.), максимальную продолжительную мощность – 873 кВт (1187 л.с.), мощность на чрезвычайном режиме – 1160 кВт (1577 л.с.), сухую массу – 169 кг. Двигатели расположены рядом и оснащены боковыми воздухозаборниками, их сопла отклонены вверх и снабжены экранно-выхлопными устройствами для снижения заметности.

Для Испании разработан двигатель повышенной мощности MTR390-E (Enhanced), в разработке участвовала испанская компания ITP. Его характеристики: взлетная мощность – 1094 кВт (1487 л.с.), максимальная продолжительная мощность – 995 кВт (1353 л.с.), мощность на чрезвычайном режиме – 1322 кВт (1797 л.с.), сухая масса – 179 кг.

Боевая живучесть «Тигра» обеспечена комплексом мер, включающих бронирование (броня – комбинированная AMAP-AIR, сдвижные боковые бронещитки у летчиков, бронеперегородка между двигателями), протектированием топливных баков и пр. По оценке старшего летчика-испытателя программы Эндрю Уорнера, боевая живучесть вертолета обеспечивается за счет его малой заметности и высокой маневренности. Часто сравниваемый с «Тигром» американский АН-64 «Апач» в большей степени может полагаться на огневую мощь, по которой он существенно превосходит европейскую машину.

ГЛАЗА И УШИ

Комплекс БРЭО вертолета построен на дублированной шине данных MIL-STD-1553B и включает:

– систему боевого управления (на поле боя) EUROGRID;

– подвижную цифровую карту местности;

– пилотажно-навигационное оборудование (ИК-станция переднего обзора, приемник космической радионавигации, дублированная инерциальная навигационная система, допплеровская РЛС, радиовысотомер, магнитометр, указатели скорости и др.);

– прицельное оборудование (надвтулочный гиростабилизированный обзорно-прицельный комплекс «Осирис», угол обзора 40×30 градусов), лазерный дальномер-целеуказатель и станция сопровождения ракеты либо же гиростабилизированный обзорно-прицельный комплекс на крыше кабины с ТВ- и ИК-камерами, лазерным дальномером-целеуказателем и т. п.);

– интегрированный комплекс радио- и спутниковой связи;

– систему обмена данными с внешними потребителями/источниками;

– цифровую четырехосевую автоматическую систему управления полетом (автопилот);

– две дублированные ЭВМ-системы управления комплексами БРЭО и вооружения;

– систему госопознавания.

Противотанковая и многоцелевая модификации несколько различаются по «специальным целевым комплектам оборудования» (specific mission equipment package – MEP):

– на противотанковом вертолете – система ночного видения, надвтулочная обзорно-прицельная система «Осирис» и две нашлемных обзорно-прицельные системы с возможностью управления ПТУР и УР класса «воздух–воздух»;

– на многоцелевом – индикатор на фоне лобового стекла, гиростабилизированная обзорно-прицельная система на крыше кабины, лазерный дальномер-целеуказатель и два нашлемных прицела, позволяющих вести огонь из 30-мм пушки, применять ПТУР, неуправляемые авиационные ракеты (НАР) и УР типа «Мистраль».

В распоряжении каждого члена экипажа – цветной многофункциональный жидкокристаллический индикатор и нашлемный дисплей. Полетная информация также дублируется обычными приборами.

ОГНЕННЫЕ ЗУБЫ

Состав комплекса вооружения «Тигра» зависит от конкретной модификации и может включать следующие средства поражения:

– многоцелевой вертолет или вертолет огневой поддержки «Тигр» UH (UHT) СВ ФРГ – восемь ПТУР PARS 3 LR или «Хот-3» либо два блока 70-мм НАР «Гидра 70», 2×2 УР «Стингер» плюс контейнер с 12,7-мм пулеметом или 20-мм пушкой. Благодаря комплексу «Осирис» боевое применение ПТУР можно полностью автоматизировать – летчик лишь назначает цели для обстрела (до четырех одновременно), обозначая их курсором, а затем система управления вооружением самостоятельно выполняет их сопровождение и поражение (залп по четырем целям выполняется за восемь секунд);

– «Тигр» HAP/HCP (Helicoptere d’Appui Protection – «вертолет огневой поддержки и эскорта» / Helicoptere de Combat Polyvalent – «многоцелевой вертолет»; испанские машины часто обозначают как HAP-E) – 30-мм автоматическая пушка Nexter 30M781 в носовой турели (150–450 выстрелов с осколочно-фугасными зажигательными снарядами и бронебойно-осколочно-зажигательными снарядами с самоликвидаторами), блоки 68-мм НАР SNEB, контейнеры с 20-мм пушками, а также 2×2 УР «Мистраль»;

– вертолет огневой поддержки «Тигр» HAD – восемь ПТУР «Хеллфайр» II или «Спайк» ER, блоки НАР и 2×2 УР класса воздух-воздух;

– разведывательно-ударный «Тигр» ARH – восемь ПТУР «Хеллфайр» II, блоки 70-мм НАР «Гидра 70», 2×2 УР класса «воздух–воздух».

На внешней подвеске возможно размещение специализированных контейнеров или двух подвесных топливных баков.

Бортовой комплекс обороны включает станции предупреждения о радиолокационном и лазерном облучении (четыре и два датчика), станцию предупреждения о ракетной атаке AN/AAR-60 MILDS компании EADS (ныне Airbus Group), включающую комплект из четырех датчиков ультрафиолетового диапазона и вычислительный блок, а также два автомата отстрела ИК-ловушек и дипольных отражателей компании MBDA. Также имеется комплекс РЭБ.

ЭКСПОРТ ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ

Первоначально многообещающие экспортные перспективы «Тигра» на деле оказались скромнее – ряд стран, решивших купить такие машины, затем от своих планов отказались. Впрочем, в декабре 2001-го разработчик получил контракт от Австралии на 22 «Тигра» ARH (Armed Reconnaissance Helicopter – «вооруженный разведывательный вертолет», программа AIR 87). Четыре машины он должен был собрать на своих мощностях, а остальные 18 – на предприятии Australian Aerospace (дочка европейской Eurocopter).

По конфигурации австралийский «хищник» был близок к французскому «Тигру» НАР, но имел модернизированные двигатели и мог применять ПТУР «Хеллфайр» II и 70-мм НАР «Гидра 70» бельгийской компании Forges de Zeebruges вместо ракет типа SNEB. Кроме того, вертолет получил новые комплексы связи и другое БРЭО.

Первый вертолет был передан австралийцам 15 декабря 2004 года, а в декабре 2011-го поставки были завершены. Реализация контракта шла не без проблем – в 2007 году австралийское Минобороны даже приостанавливало платежи.

В сентябре 2003 года вариант «Тигр» HAP выбрала для себя Испания. Модификация получила обозначение «Тигр» HAD (Helicoptero de Apoyo y Destrucción – «вертолет ударный и огневой поддержки»). Было заказано 24 машины с поставкой в 2007–2008 годах (18 – новые, 6 – переоборудованные из «Тигра» HAP). Машины получили двигатели большей мощности, вооружались ПТРК «Тригат» и УР класса «воздух–воздух» «Мистраль», имели улучшенную бронезащиту. В июне 2006 года Испания объявила о решении заменить ПТРК «Тригат» на израильский ПТРК «Спайк» ER. Испанские «Тигры» могут применять ПТУР PARS 3 LR, которые предназначались для немецкого «Тигра» и ПТУР «Хеллфайр» II.

В июле 2006 года было объявлено о предварительном соглашении с Саудовской Аравией по закупке 142 вертолетов на 6,9 млрд евро, включая 12–18 «Тигров», но в конце 2007 года оно было денонсировано. С тех пор «Тигр» не получил ни одного экспортного заказа, хотя производитель принимал участие в тендерах и вел переговоры с рядом стран (Бразилия, Индия, Катар, Малайзия и др.).

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ НА ПОДХОДЕ

Сегодня эти машины стоят на вооружении армейской авиации четырех стран мира: Австралии (1-й авиаполк АА СВ), Германии (36-й вертолетный полк АА СВ), Испании (1-й батальон ударных вертолетов АА СВ) и Франции (5-й вертолетный полк (боевых вертолетов) АА СВ). Немецкие и французские вертолеты принимали участие в боевых действиях в Афганистане (потеряна одна машина), в Ливии и в Мали.

В последние годы поставки «Тигров» сократились: в 2019 году заказчики получили четыре машины, в 2020-м – одну, в 2021-м – ни одной. Имеет смысл говорить о стагнации этой программы европейского военного вертолетостроения и отсутствии перспектив для «Тигров» на международном рынке, где эту нишу прочно заняли американские и российские ударные вертолеты. Например, та же Австралия в январе 2021 года объявила о намерении заменить свои «Тигры» на американские «Апачи» последнего поколения – АН-64Е Apache Guardians.

Впрочем, компания-разработчик выполняет техобслуживание поставленных машин и ведет работы в рамках контракта по их модернизации до стандарта Tiger Mk III, который был заключен Организацией по совместному сотрудничеству в области вооружений (OCCAR) в интересах военных ведомств Испании и Франции в марте 2022 года.

По контракту Airbus Helicopters разработает проект модернизации и доработает 18 испанских и 42 французские машины (в перспективе французы могут запросить модернизацию еще 25). Возможно подключение к этой программе и ВС ФРГ. В программе участвуют предприятия компании в Испании (Альбасете), Франции (Мариньян) и ФРГ (Донаувёрт).

В рамках модернизации «Тигры» получат новый комплекс авионики Thales FlytX, систему боевого управления (ВС Франции – марки ATOS, ВС Испании – марки Indra), прицельные комплексы Safran Strix NG, средства навигации (инерциальная система компании Safran, система спутниковой навигации компании Thales), новый комплекс связи Thales Contact/Synaps, обеспечивающий возможность применения дронов, и (для Испании) модернизированные средства связи Link16 и SATCOM. А также обновленную НСЦУ Topowl DD, модернизированный приемник системы госопознавания Indra IFF и др. Планируется обеспечить экипажу возможность работы в «цифровом поле боя» и обмена тактическими данными в реальном масштабе времени.

В состав вооружения войдут: для ВС Франции – новые УР класса «воздух–поверхность» MAST-F (Future Tactical Air-to-Surface Missile) с двухканальной (оптико-телевизионной/тепловизионной типа IIR) головкой самонаведения и многоцелевой боевой частью (контракт на разработку ракеты компания MBDA получила от Франции – стартового заказчика – в ноябре 2020 года). УР класса «воздух–воздух» «Мистраль» 3, НАР, а также средства РЭБ (ВС Франции – марки Thales, ВС Испании – марки Indra); для ВС Испании – 70-мм управляемые (корректируемые) авиационные ракеты и новые управляемые ракеты класса «воздух–поверхность». Вертолеты также получат модернизированные скорострельные авиационные пушки.

Первый прототип модернизированного «Тигра» планируется облетать в 2025 году. В 2029-м обновленные винтокрылые начнут поступать французским военным, а в 2030-м настанет очередь и испанской армейской авиации. В перспективе возможна модернизация всего парка «Тигров», которые поставлены в количестве 185 машин и налетали на сегодня уже более 155 тыс. часов.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, историк, писатель.