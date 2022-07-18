Кто боится американской армии

Западные ценности теряют привлекательность

Прочитав на прошлой неделе статью в американской газете Hill о проблемах, с которыми столкнулся Пентагон, я невольно вспомнил старый анекдот. С него и начнем.

Бравый янки, вся грудь в наградах, вернулся домой с войны в Ираке и рассказывает другу о своих впечатлениях. «Сижу я в окопе, пудрюсь, и вдруг на бруствере появляется вражеский солдатик. Молодой, красивый, глаза голубые… Автоматик на меня наставил, «Руки вверх!» кричит – намекает, значит… Я ромашку сорвал и по лицу его, по лицу. «Уйди, противный, – говорю, – не время сейчас, родина в опасности!»

В статье рассказывается о том, что в Пентагоне возникли большие проблемы с набором кандидатов на военную службу. И все идет к тому, что нынешний год станет самым сложным по укомплектованию персоналом за последние почти полвека начиная с 1973-го. Именно тогда в США отказались от обязательного призыва молодых людей на военную службу, переведя это дело на добровольческую основу. Статистические данные, приведенные в статье, заставляют американское военное командование серьезно задуматься.

За пять месяцев 2022 года кадровикам Армии США удалось закрыть лишь 23% существующих вакансий. В частности, на службу в Военно-воздушные силы в первом квартале нынешнего года поступило на 2,3 тыс. добровольцев меньше, чем за тот же период 2021-го.

Военно-морские силы США в ближайшие несколько лет ожидает похожая проблема, потому что отмечено серьезное снижение числа поступающих в вузы ВМС. Аналитики издания подсчитали, что из почти 32 млн жителей США от 17 до 24 лет только меньше трети соответствует первоначальным требованиям Пентагона к новобранцам. А из этой трети лишь половина подходит для военной службы по уровню образования.

Если же из оставшегося контингента вычесть тех, у кого были проблемы с полицией, наркотиками или лишним весом, останется всего 465 тыс. человек. И за них Пентагону еще придется побороться с гражданскими работодателями, потому что зарплаты у гражданских больше…

Сразу предвижу два вопроса: почему нас это должно волновать? Наоборот, мы должны радоваться, что у нашего вероятного противника возникли проблемы, которые нам только на руку. И второй вопрос: причем здесь анекдот про американского бойца-гомосексуалиста?

Мы бы порадовались, если бы вся эта ситуация повлияла на снижение градуса русофобской истерии, раздуваемой из-за океана. Или притормозила бы процесс штамповки санкций, накладываемых направо и налево, главным инициатором которых опять же выступает США.

Что же касается вероятного противостояния на поле боя – янки никогда не были и не будут нашими военными конкурентами. И совсем не потому, что далеко. Просто американская армия всегда воюет только с теми, кого заведомо превосходит. По вооружению, по численности, по поддержке коалиционных войск и политических ресурсов.

Что касается равных по силе, доблестное командование США предпочитает воевать с ними чужими руками – при помощи каких-нибудь игиловцев и алькаидовцев, как это было в Сирии (обе организации запрещены в РФ). Или попросту позорно убегают, бросая и технику, и местных помощников, как это случилось в Афганистане. Так что если завтра Пентагон заявит о роспуске своей армии или вновь вернется к комплектованию по призыву, нам это будет абсолютно фиолетово.

Кстати, ни нынешний президент США, ни предыдущий в армии не служили. Хотя оба находились в призывном возрасте до 1973 года. Джозеф Байден откосил от призыва, получив пять студенческих отсрочек по медицинским показаниям и оказавшись ограниченно годным к военной службе в мирное время. А Дональд Трамп четыре раза избегал призыва из-за учебы в колледже. Когда же его попытались поставить в военный строй, чтобы направить на войну во Вьетнам, он взял у врача справку о негодности к строевой службе по причине пяточной шпоры.

Ответ на второй вопрос более глобален, потому что касается нашей страны напрямую. Ситуация, сложившаяся сегодня в США с набором добровольцев на военную службу, родилась не в одночасье и даже не в один год. Это результат политики по внедрению так называемых западных ценностей, с которыми американцы носятся как с иконой не только по своей стране, но и агрессивно пытаются продвигать их по всему миру. Где-то (как в большинстве стран Европы) эти ценности поднимают на щит и рьяно пропагандируют, а где-то (в частности, в России) их искренне не приемлют.

Эти ценности – демократия, независимость и свобода слова в американской трактовке – давно у всех на слуху. Потому что каждый западный политик при каждом удобном и неудобном случае старается о них заявить. Хотя прекрасно понимает: эти слова – абсолютная пустышка.

О какой демократии можно рассуждать, когда элементарное право огромного региона говорить на родном языке и нежелание жить по правилам, навязанным после государственного переворота, возводится в ранг преступления и подавляется силой оружия. Когда возложение цветов к памятнику вызывает уголовное преследование, а за ношение георгиевской ленточки могут убить. Это все что угодно – только не демократия.

Свобода слова по-американски вызывает только отрицательные эмоции, поскольку давно превратилась в дышло и хомут. Если все англоязычные СМИ готовы кричать и демонстрировать на экранах зверства в Буче и Ирпене, учиненные якобы российскими военнослужащими, но при этом глухо молчат о ракетно-артиллерийских ударах по городам и селам Донбасса и об убийствах мирных жителей – это очевидное вранье. Если за рассказ о преступлениях Украины в Донбассе в европейских СМИ журналистов начинают открыто преследовать, вплоть до возбуждения уголовных дел, как это произошло с немецкой журналисткой Алиной Липп, – это даже не двойные стандарты. Это обыкновенное затыкание ртов и запрет на правду.

А о какой-то непонятно кем придуманной независимости даже не стоит говорить. От кого или от чего независимы лидеры стран НАТО и ЕС, если без разрешения из-за океана им, извините, даже испустить газы не позволяется? Что касается простых граждан – тезис о независимости вообще к ним отношения не имеет.

В итоге от всех западных ценностей остаются только лицемерная забота об экологии (которая сразу забывается, когда испущенных газов не хватает). А также ЛГТБ-вакханалия, которая постепенно начинает править миром.

В этом деле американцы действительно преуспели. Если пресс-секретарь главы государства, считающего себя вершителем мировых судеб, поясняя, почему именно ей было доверено занять эту должность, рассказывает не о полученном образовании и опыте работы, а о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, дальше уже некуда. Это и есть американское дно. И удивляться, почему в американской армии некому служить, по-моему, глупо.

Еще десять лет назад слово «мать» было предложено заменить на «рожавшего человека». А родителей предложили обозначать цифрами № 1 и № 2. Сегодня же это стало нормой не только в США, но и во многих странах Европы. И идеология, замешанная на этих хваленых «ценностях», продолжает распространяться по планете.

Казалось бы, черт с ними! Пусть живут как хотят. Пусть размножаются хоть из пробирок. Но ведь они лезут к нам со своей политикой. И лепят из России образ всемирного злодея только потому, что для нас этот образ жизни неприемлем. Почему неприемлем? На этот вопрос и дает ответ анекдот, рассказанный вначале. Нас от них тошнит.

Заканчивая статью, корреспондент Hill ссылается на представительницу Американской ассоциации военных офицеров, выступившую на слушаниях в Конгрессе. Та предложила решить проблему комплектования вооруженных сил и повышения привлекательности военной службы очень простым способом: за счет существенного увеличения денежного довольствия военнослужащих.

И процесс обязательно пойдет. Люди потянутся в армию зарабатывать деньги. H

Виктор Сирык

Виктор Витальевич Сирык – капитан 1 ранга запаса.