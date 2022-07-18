Рамзан Кадыров формирует новый полк

Национальные части – давняя традиция Российской армии

В отношении специальной военной операции на Украине президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров демонстрирует четкую патриотическую позицию. И лично курирует деятельность национальных чеченских подразделений Росгвардии, действующих на Украине.

Эти подразделения, которые зачастую называют спецназом, выполняют соответствующие задачи: зачистка занятых территорий, охрана тылов и коммуникаций Российской армии и народных милиций ЛДНР.

ПОКАЗАЛИ СЕБЯ В БОЮ

К этим подразделениям относятся: ОМОН «Ахмат-Грозный», 249-й отдельный специальный моторизованный батальон «Юг» 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии, 141-й специальный моторизированный полк Росгвардии имени Ахмата-Хаджи Кадырова (бывший батальон «Север») и СОБР «Ахмат».

ОМОН «Ахмат-Грозный» – на сегодняшний день старейшая структура, действовавшая еще в годы первой и второй чеченских кампаний. Всего в составе подразделений около 30 тыс. человек.

Поскольку это не армейские части, а подразделения Росгвардии, все они (кроме 141-го специального моторизованного подразделения) имеют на вооружении только стрелковое оружие и легкую технику. 141-й полк имеет по штату боевую технику.

Действуя в Мариуполе и Волновахе, в боях за Северодонецк и Лисичанск, чеченские вооруженные формирования продемонстрировали высокий уровень дисциплины, полевой выучки и воли к победе, добившись значимых результатов.

ОСОБОЕ ВОСПИТАНИЕ МУЖЧИН

Информация о боевых действиях чеченских подразделений исправно доносится до жителей Чечни и вызывает гордость у молодежи. При этом следует обратить внимание на воспитание чеченской молодежи, которое и объясняет патриотический порыв в среде призывников. Мальчика там изначально воспитывают как воина, как мужчину.

Я помню, как в 1985 году к нам в отряд в Кандагар прибыла партия молодого пополнения, и среди них четверо ребят из Чечни. Многие офицеры настороженно отнеслись к ним. Но в мою группу я отобрал двоих из прибывших и ни разу не пожалел.

Один был наводчиком-оператором на моей машине, а второй – командиром отделения, впоследствии стал моим заместителем.

Конечно, есть национальные особенности, которые нужно учитывать в общении. Это люди никогда не станут уважать начальника просто из-за занимаемой должности. Нужно доказать, что ты реально достоин уважения – и тогда надежней и преданней подчиненных не сыскать! Мне это удалось. Прибывшие не учились в учебном полку специального назначения в Печорах, а проходили подготовку в обычных пехотных учебках. Но по духу это были спецназовцы, и воевали они превосходно и бесстрашно.

И это не исключение, а скорее правило. Которое позже подтвердили бойцы батальона «Запад», который был сформирован в 2003 году Главным разведывательным управлением Генерального штаба (305-й отдельный отряд специального назначения) и курировался им. Командовал батальоном Саид-Магомед Какиев, Герой России. Беспредельной храбрости и преданности человек. И бойцы командиру были под стать. В отряде не было ни единого бывшего боевика. Все с самого начала воевали против режима Дудаева.

Чуть позже был создан батальон «Восток» под началом Сулима Ямадаева. Но в 2008 году его расформировали и создали батальоны «Север» и «Юг». Они и стали основой для современных формирований Росгвардии.

В августе того же 2008 года чеченские подразделения отличились в ходе операции по принуждению Грузии к миру.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Российская армия имеет богатый опыт создания национальных, или, как ранее говорили, туземных формирований.

Так, 23 августа 1914 года, в начале Первой мировой войны была создана Кавказская конная туземная дивизия. Она на 90% была укомплектована мусульманами – уроженцами Северного Кавказа и Закавказья. По законам Российской империи эти люди не подлежали службе в армии. Но будучи добровольцами, зачислялись в ряды национальных формирований.

Дивизия храбро сражалась на Юго-Западном фронте с ноября 1914 года, заслуги ее велики. Только в 1916 году дивизия провела 16 конных атак. В целом на всю дивизию приходится количество пленных, в четыре раза превышающее ее состав.

Есть важный нюанс, на который и сейчас следует обратить внимание. Как пишут свидетели тех событий, в дивизии царила особая морально-психологическая атмосфера, которая во многом определяла отношения между ее офицерами и всадниками. Важной особенностью всадника-горца было чувство собственного достоинства и полное отсутствие раболепства и подхалимства. Выше всего ценились не чины и звания, а личная храбрость и верность. Это подтверждают и мои личные наблюдения.

И еще один интересный факт. Сначала мусульман дивизии за отличие в бою награждали Георгиевскими крестами, где вместо святого Георгия был изображен герб Российской империи, чтобы не ущемлять чувства правоверных. Но спустя некоторое время горцы потребовали вручать им такие же награды, как и христианам. Ведь там был изображен джигит Георгий на коне, а не «курица», как они называли герб.

СЛЕДУЯ ТРАДИЦИЯМ ПРЕДКОВ

Таким образом, можно утверждать, что у русской армии есть давняя традиция создания национальных частей на Северном Кавказе. Грамотная национальная политика, которую проводит Верховный главнокомандующий, позволяет использовать эту силу более широко и эффективно. Ведь в середине марта 2022 года, по словам Кадырова, на Украину отправилась тысяча добровольцев. В начале апреля еще тысяча, в мае на войну уехали еще 600 добровольцев.

Созданный в Гудермесе центр подготовки спецназа занимается подготовкой не только бойцов спецподразделений, но и готовит добровольцев уже не первый месяц. Причем добровольцев, которые специально приезжают со всей России, чтобы пройти подготовку и попасть на войну. И воюют они в составе национальных подразделений.

Так что не удивляйтесь, когда увидите солдата абсолютно славянской внешности, который гордо крикнет: «Ахмат – сила!»

ПОЛК «АХМАТ»

Теперь же в Чечне начинается формирование новых батальонов. Но не из добровольцев со всей страны и не на базе Росгвардии, а исключительно из граждан республики и в составе Минобороны. Всего планируется создать четыре батальона под общим названием «Ахмат». По штатной численности можно сказать, что формируется мотострелковый полк «Ахмат», в состав которого войдут батальоны «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат».

В состав современного мотострелкового батальона в зависимости от штата могут входить управление и штаб, три мотострелковые роты на БМП или на БТР, танковая рота, одна-две артиллерийские батареи, минометная батарея, взвод ПВО, противотанковый взвод, взводы связи, разведки, инженерный взвод и взвод материально-технического обеспечения.

Чтобы подразделения превратились в реальную силу, нужна тщательная подготовка как отдельных воинов, так и подразделений в целом. По словам Рамзана Кадырова, места формирования, слаживания и обучения двух батальонов на территории республики уже определены, для еще двух базы будут развернуты в Ханкале.

«Я вместе с председателем парламента Чеченской Республики Магомедом Даудовым посетил внутригородской поселок Ханкала для осмотра потенциального здания, которое предстоит переделать под нужды двух формирующихся батальонов. Для первых двух групп уже выбрано предположительное место размещения», – рассказал Кадыров.

Глава республики поручил членам правительства подготовить проектно-сметную документацию, подвести необходимые коммуникации и заняться асфальтированием дорожного полотна, ведущего на территорию объекта.

Для воспитания и обучения военных предусмотрены все удобства, начиная с комфортных жилых и штабных помещений и заканчивая футбольными, волейбольными, теннисными и спортивными площадками. Появятся плац и стрельбище, будет обустроена вся близлежащая территория.

ПОДБОР ОФИЦЕРОВ

Важным фактором успеха является грамотный подбор офицеров.

Предполагается, что для новых батальонов постараются отобрать офицеров-чеченцев, уже проходящих службу в рядах Российской армии. Но это могут быть и офицеры других национальностей. Так, в туземной дивизии в начале прошлого века служило много офицеров казачьего войска.

Потребуется особая работа с кандидатами на командные должности. Они обязаны изучить национальные особенности чеченского народа, чтобы понимать своих подчиненных. Чтобы заслужить их доверие и уважение, офицер должен показать, что он лучше, профессиональнее, сильнее и смелее своих подчиненных. Только тогда они пойдут за ним в огонь и в воду. При этом офицер должен знать и уважать национальные обычаи.

Например, в полках Туземной дивизии были сильны горские обычаи: уважение к старшим, гостеприимство и т. п. Это накладывало свой отпечаток на быт и службу в дивизии.

Гостей в частях дивизии встречали как у себя дома на Кавказе. Молодой офицер выказывал уважение своим всадникам старшего возраста – особенно на привале, во время отдыха. Вразрез с уставом, но согласно горским обычаям.

Мне кажется, уместно направлять кандидатов на должности командиров в Чечню, где бы они, общаясь с жителями, изучали бы местные традиции. И в качестве командиров могли впоследствии правильно применять свою власть к подчиненным.

Например, в Туземной дивизии образца 1914 года вновь принятые добровольцы давали торжественное обещание служить на протяжении всей войны. За недостойное поведение доброволец мог быть уволен со службы. В этом случае он лишался погон перед строем, о его провинности сообщалось в родной аул, с него взыскивалось пособие, отбиралось холодное оружие и обмундирование. Уволенный таким образом навсегда лишался права занимать какие-либо выборные должности.

В боевой обстановке Туземная дивизия показала себя крепкой, отличалась высокой дисциплиной и не имела до Февральской революции ни одного случая дезертирства.

Использование таких воспитательных приемов поможет в короткие сроки сформировать и подготовить новое боеготовое подразделение. Чего я искренне желаю командованию и лично Рамзану Кадырову.

Сергей Козлов

Сергей Владиславович Козлов – военный историк.