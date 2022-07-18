Литва перечит Евросоюзу

Действия Вильнюса могут стать причиной серьезного конфликта

Все последнее время нас постоянно пугают, что НАТО рассматривает Калининградскую область как одну из главных целей при нападении на Россию. Сегодня дело дошло до практического воплощения угроз в виде транспортной блокады этого российского эксклава. Литва с 18 июня запретила транспортировку в Калининград стройматериалов, металла, угля, дерева, цемента, удобрений и некоторых других грузов, которые суммарно составляют около 50% всего транзита в регион. Запрет распространяется как на железнодорожные, так и на автомобильные перевозки между Москвой и Калининградом, воздушные и морские пути санкциями не затрагиваются.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала демарш Вильнюса «агрессивным и враждебным» и «противоречащим международному праву». Напомним, что особый статус Калининградской области закреплен в Совместном заявлении Российской Федерации и Европейского союза от 2002 года, согласно которому Литва не может препятствовать транзиту между Калининградской областью и остальной территорией России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко справедливо назвал блокаду Калининграда «фактическим объявлением войны России». А бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис увидел в действиях литовского руководства «сигнал Российской Федерации о том, что Европа и НАТО готовы забрать регион» и «первым шагом по отсечению Калининграда от России».

Моим родителям, которые участвовали в операции по взятию Кенигсберга, будь они живы, все это показалось бы абсурдом. То есть сочетанием несочетаемого. Неужели они в составе 43-й армии генерала Белобородова с тяжелыми боями дошли до этого логова немецко-фашистских войск, чтобы так просто отдать Калининград кукловодам из Вашингтона, их ассистентам из ЕС и их куклам из Литвы.

Теперь уже ясно, что с блокадой Калининграда Литва в своем антироссийском рвении зашла слишком далеко. Изображая эту ситуацию как исполнение пятого пакета санкций Евросоюза, литовцы настаивают, что транзит санкционных грузов не может производиться по территории ЕС, в том числе и в Калининград. В то время как в Брюсселе говорят, что тут имеет место «транзит из России в Россию», а это разрешено. Действительно, пункт b параграфа 2 упомянутого Соглашения исключает транзит между Калининградской областью и остальной частью России из области действия ограничений. Таким образом, блокада – это частная инициатива литовцев. Ситуация щекотливая, так как Еврокомиссия не хочет ставить Вильнюс в неловкое положение.

И все же, демонстрируя свое недоумение, Брюссель выглядит в этой ситуации не лучшим образом. Сначала Жозеп Боррель, гдава дипломатии ЕС, говорил, что «Литва здесь вообще ни при чем», и что она «лишь реализует санкции Европейского союза». В том числе и его, Борреля, личные решения, которые он «сам вписал в санкционные пакеты». А теперь Боррель предлагает эти пакеты пересмотреть, чтобы убедиться, что в санкциях нет требований, которые могут привести к блокаде российского региона.

Москва потребовала немедленно снять нелегитимные ограничения. Литва это требование проигнорировала. То же самое она сделала недавно и с предупреждением КНР относительно недопущения открытия в Вильнюсе представительства Тайваня. Инициировавший эти действия президент Литвы Гитанас Науседа проявил себя прямо-таки «католичнее папы Римского». В связи с этим вспоминается известная фраза Иосифа Сталина, сказанная министру иностранных дел Франции Петру Лавалю и вошедшая в отечественную историографию благодаря воспоминаниям Уинстона Черчилля «Вторая мировая война»: «Папа! А у него сколько дивизий?» Так и с Литвой, которая решила противостоять двум великим державам – России и Китаю.

Тогда Пекин в ответ на недружественные действия Вильнюса ввел эффективные ограничения в экономической сфере и исключил Литву из проекта «Один пояс – один путь». Такими же примерно должны быть и действия России. Ну не прорубать же силой Сувалкский коридор!

Можно, например, блокировать Литву со стороны России и Белоруссии. Свернуть с Литвой оставшиеся экономические проекты и прекратить всякое экономическое сотрудничество. Ввести энергетическую блокаду по всем направлениям и т.п. Здесь есть только одна загвоздка: делать это нужно продуманно, чтобы не затронуть интересы русскоязычного населения в Калининграде и в Прибалтике.

Конечно, рассчитывать, что Литва тут же пойдет на попятную и отменит блокаду, не приходится. «Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо «коридорах», – цитирует президента Науседу РБК.

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, «в Еврокомиссии бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки… Остаются еще разные науседы и другие, как бы призывающие не уступать давлению. Какому? Вы же и начали этот балаган».

В отношении Литвы ответные санкции России могут сработать лучше, чем в отношении других недружественных стран. Существует поговорка: посеяв ветер, пожнешь бурю. Есть еще какая-то надежда, что блокада будет отменена. Между прочим, от российских санкций, помимо Литвы, пострадают также Латвия и Эстония. Все они представляют единую экономическую, транспортную, логистическую и энергетическую систему, по-прежнему крайне зависимую от России.

Но сильный ответ в этой ситуации просто необходим – чтобы охладить горячие головы в некоторых странах, желающих нам навредить. Как, например, в Норвегии, которая блокировала доставки грузов в российские поселки Баренцбург, Пирамида и Грумант на архипелаге Шпицберген. Нарушив тем самым свои обязательства по Парижскому договору о Шпицбергене 1920 года.

С 1925 года архипелаг официально принадлежит Норвегии, однако некоторые страны, в том числе и Россия, согласно указанному договору, могут вести на островах хозяйственную деятельность. Норвегия не входит в Евросоюз, но она истово выполняет его антироссийские санкции. Поэтому и здесь торчат уши Брюсселя.

Резко отрицательную позицию по отношению к литовской блокаде заняло федеральное правительство Германии. В Берлине опасаются, что в ходе развития конфликта Москва может применить силу, чтобы создать сухопутный коридор к эксклаву. Канцлер Олаф Шольц не раз указывал: одна из важнейших задач – не допустить участия НАТО в войне с Россией. А в Литве как раз размещены немецкие солдаты, которые могут быть вовлечены в конфликт.

Теперь нам обещают, что Евросоюз изменит правила транзита российских грузов в Калининградскую область. Одновременно с «корректировкой правил, касающихся транзита подсанкционных товаров в российский анклав Калининград». Таким образом, транзит в Калининград через Литву, возможно, вернется в норму в течение нескольких дней.

Тем не менее следовало бы почаще напоминать всем тем, кто замышляет безумные сценарии вокруг Калининграда, что регион является неотъемлемой частью России. Его защита – дело не только группировки российских войск, размещенной на его территории, и Западного военного округа. Это задача всех Вооруженных сил РФ, включая Ракетные войска стратегического назначения. В «Основах ядерной политики России» четко и ясно говорится: если на нас нападет государство или коалиция государств, обладающих ядерным оружием, то мы вправе превентивно применить свое ядерное оружие.

Владимир Винокуров

Владимир Иванович Винокуров – профессор Дипломатической академии МИД России, бывший сотрудник посольства РФ в Латвии, доктор исторических наук.