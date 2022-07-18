Байден считает ЦРУ лучшей спецслужбой мира

Три четверти века борьбы с Россией

75 лет назад было образовано Центральное разведывательное управление США, «рыцари» которого оставили множество кровавых следов в истории разных народов планеты.

В начале Второй мировой войны президент Франклин Рузвельт создал Управление стратегических служб (УСС). После войны оно было расформировано. Но в 1946 году президент Гарри Трумэн издал директиву о создании Национального разведывательного управления. Через год конгресс США принял решение о централизации всей разведывательной деятельности. 18 сентября 1947 года было официально учреждено Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

8 июля нынешнего года штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли (штат Вирджиния) посетил президент США Джо Байден.

КОМПЛИМЕНТЫ БАЙДЕНА

В начале своего выступления перед специалистами тайной войны, стенограмма которого была опубликована пресс-службой Белого дома, Джозеф Байден сказал: «В течение 75 лет профессионалы разведки нашей страны неустанно работали и добровольно жертвовали собой, чтобы сделать нашу страну более безопасной. И это не преувеличение. Это простой, очевидный факт».

Байден назвал работников ЦРУ «лучшими во всем мире». Он отметил, что «профессионалы проделали достойную называться искусством работу, предсказав планы Владимира Путина на Украине». И заявил: «Мы видели, что он делал. Вы видели их силы, его планы».

Президент США подчеркнул, что служба делала это без раскрытия своих источников и методов, с помощью опубликования разведывательной информации в открытой форме. По его словам, в результате Соединенным Штатам удалось объединить своих союзников и партнеров по всему миру.

Стоя перед мемориальной стеной, на которой написаны имена сотрудников ЦРУ, погибших при исполнении служебных обязанностей, Байден поблагодарил персонал ведомства за службу. Отметив под одобрительный смех собравшихся, что не все 75 лет мог наблюдать за историей ЦРУ, а только 52 года.

До прихода в Белый дом Байден в течение многих лет имел доступ к ежедневным разведывательным сводкам президента (PDB). В течение восьми лет Байден занимал должность вице-президента, и в течение 36 лет – сенатора от штата Делавэр, возглавляя при этом комитет Сената по международным отношениям и входя в комитет по разведке. Байден сказал оперативникам Лэнгли, что после ухода с поста вице-президента он больше всего скучал по чтению PDB, сборников материалов и аналитических данных разведывательного сообщества.

После занятия Овального кабинета Байден восстановил традиционные отношения с ЦРУ и другими разведывательными службами. Прежний президент США Дональд Трамп неоднократно ставил под сомнение данные, представляемые ему спецслужбами, и обвинял разведывательное сообщество в том, что оно является «глубинным государством» его оппонентов.

Практически с первого дня своего существования ЦРУ было занято проведением специальных операций, иногда достигавших размаха настоящих военных действий. При этом деятельность управления основывалась на двух принципах: операции должны быть тайными и проводиться так, чтобы правительство могло отрицать свою причастность к ним.

ЗАПАДНЫЕ СПЕЦСЛУЖБЫ НА УКРАИНЕ

С начала специальной военной операции (СВО), активизированной 24 февраля, Киев получил от США и других членов НАТО материальную поддержку в десятки миллиардов долларов. Об этом Белый дом заявлял во всеуслышание.

В значительно меньшей степени освещается деятельность структур США и стран НАТО, осуществляемая на местах в поддержку украинского правительства. Речь идет не только о добровольцах и различных военных подрядчиках, но и о сотрудниках разведки и действующих военных США.

Информацию об этих операциях дала газета New York Times. По ее данным, Вашингтон создал на Украине «тайную сеть спецназовцев и сотрудников спецслужб, которые в ускоренном режиме организуют помощь ВСУ оружием, разведданными и подготовкой специалистов». Газета отмечает: «Сотрудники ЦРУ продолжают действовать на Украине тайно, в основном из Киева, откуда они делятся американскими разведданными с украинскими военными и спецслужбами».

Непосредственно в боевых действиях оперативники ЦРУ и американские военные не задействованы. Они консультируют подразделения ВСУ на передовой из штаб-квартир в других частях Украины. «Признаки их скрытной логистики, обучения и разведывательной поддержки ощущаются на поле боя… – пишет газета. – На территории Украины работают спецназовцы и из других стран НАТО – Великобритании, Франции, Канады и Литвы. Они обучают и консультируют украинские войска и обеспечивают сухопутный канал для доставки оружия и оказания других видов помощи». При этом подчеркиваются значительные «масштабы тайной поддержки Украины».

Помимо обучения личного состава и материальной поддержки ВСУ имеют прямой доступ к разведданным и спутниковым снимкам ВС США. А украинские офицеры получили планшеты с приложениями для картографирования поля боя и корректировки огня по российским подразделениям. Лучше всего материальную поддержку Украине, отмечает New York Times, иллюстрирует тот факт, что украинский спецназ воюет в Донбассе с нашивками с флагом США, новыми ПЗРК западного производства, бельгийскими и американскими штурмовыми винтовками.

Помимо помощи на местах боевых действий украинские военнослужащие получают значительную поддержку на территориях стран НАТО. Пример – их обучение под эгидой 10-й группы спецназа армии США. На авиабазе Рамштайн в Германии украинских десантников тренируют ВВС США и ВВС Национальной гвардии.

Масштабы участия государств – членов НАТО не оставляют сомнений, что против России ведется опосредованная война. Это перекликается с той непрямой войной, которая велась против Москвы и ее союзников в Сирии в 2010-х годах, когда члены блока также внедряли своих спецназовцев, обучали местные вооруженные формирования и снабжали их разведданными.

Хотя Украина была одной из республик СССР и долгое время была теснее связана с Россией, чем с Западом, государственный переворот в 2014 году при поддержке США и стран НАТО и установление прозападного правительства подготовили почву, чтобы менее боеспособная постсоветская республика вступила в борьбу с более сильной. Разгоревшийся конфликт полностью ведется на территории бывшего СССР и в основном с применением советского оружия с обеих сторон. Таким образом, НАТО получила возможность ослабить российскую мощь при относительно небольших затратах, констатирует американская газета.

ПО СТАРЫМ ЛЕКАЛАМ

Сегодня ЦРУ, спецназ США и другие силовые структуры активно наращивают подготовку регулярных вооруженных формирований на Украине. При поддержке ЦРУ крайне правые элементы в Америке проходят обучение и вербовку для пополнения украинских неонацистских военизированных формирований и банд. Белым американцам-националистам разрешено ездить на Украину и обучать военизированные формирования и(или) самим проходить там обучение. Государственно-корпоративные СМИ подтвердили существование крупной программы ЦРУ, включающей боевую подготовку американских добровольцев для участия в «нерегулярных» (то есть террористических) боевых действиях. Но пока нет данных по содержанию и названию этой операции.

Как сообщило издание Grayzone, корпоративные СМИ США рекламируют американских националистов, воюющих на Украине, как героев, «отмывая» их участие в убийствах и политическом насилии. Правда, Министерство внутренней безопасности (МВБ) США выражает «обеспокоенность возможным обратным огненным валом», когда эти откровенно фашистски настроенные «ветераны боев» на Украине вернутся в США. Но администрация Байдена ничего не делает, чтобы помешать им участвовать в этом конфликте, и даже в какой-то мере содействует процессу.

Более четырех десятков лет назад в Афганистане ЦРУ проводило многомиллиардную тайную операцию по вооружению и обучению «борцов за свободу», или афганских моджахедов, которая называлась «Циклон». Сменявшие друг друга администрации повторяли эту схему в 2010-х годах, инициировав операцию «Лесной платан» (Timber Sycamore), чтобы свергнуть Башара Асада в Сирии. А до нее – операцию «Русалочий рассвет» (Mermaid Dawn) по свержению Муаммара Каддафи и дестабилизации Ливии.

Действия США на Украине имеют столь поразительное сходство с операцией «Циклон», что их вполне можно было бы назвать «Циклон 2.0». Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон почти признала, что против России следует действовать опосредованно. А теперь и президент Байден разглядел необходимость достижения ее конечной цели – смены политического режима в России и ее «деколонизации», то есть разделения на более мелкие государства.

Сегодня спецслужбы США практикуют «политику открытых дверей» и фактически разрешают ветеранам боевых действий, добровольцам и неонацистам ездить на Украину и в соседние страны, чтобы поучаствовать в боевых действиях и уничтожить как можно больше российских солдат. ФБР следит за некоторыми добровольцами, иногда вмешивается, но обычно никак им не препятствует. МВБ позволяет иностранным добровольцам и боевикам отправляться на Украину и возвращаться практически без препятствий. Американская волонтерская организация «Добровольцы для Украины» является одной из организаций, обеспечивающих видимость легитимности операций, в которых на самом деле участвуют экстремисты.

ПООЩРЯЯ НАЦИСТОВ И ТЕРРОРИСТОВ

Тем временем на Украине спецназ США обучает Национальную гвардию и другие регулярные подразделения ВСУ, обеспечивая им дополнительный уровень профессиональной подготовки. После ее получения некоторые из украинцев продолжают обучать членов крайне правых и неонацистских военизированных формирований. В них есть как украинцы, так и американцы.

Бывший агент ФБР Али Суфан отмечает: в 1990-е годы афганские талибы (организация запрещена в РФ) воспользовались постоянным конфликтом в этой стране. «Довольно скоро к власти пришли экстремисты. А мы не просыпались до 11 сентября. Это сейчас полная параллель с Украиной», – сказал Суфан.

Отчет Центра по борьбе с терроризмом Военной академии Вест-Пойнт за 2021 год подкрепляет эту точку зрения. В документе говорится, что конфликт на Украине «послужил мощным ускорителем» националистических движений в США и в других странах.

В том же 2021 году Элисса Слоткин, председатель подкомитета по разведке и борьбе с терроризмом Конгресса США, заявила: «Как бывший офицер ЦРУ, большую часть своей карьеры наблюдавший за иностранными террористическими организациями на Ближнем Востоке, я была поражена той угрозой, которую представляют эти сторонники национального превосходства, теми обширными контактами и связями, которые они имеют с экстремистами в США, тем минимумом информации, которая у нас есть на эти группы, и отсутствием контроля за ними со стороны американских властей».

Слоткин тогда рекомендовала запретить 13 экстремистских организаций «сторонников национального превосходства», включая батальон «Азов» (запрещен в РФ). Сегодня это неонацистское формирование бурно хвалят в западных СМИ. А Элисса Слоткин является ярым сторонником массовых поставок оружия украинской армии, в состав которой официально входит «Азов».

30 июня РИА Новости сообщило, что ЦРУ ведет работу по вербовке боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) для дальнейшей их отправки на Украину. «По имеющейся информации, ЦРУ активно ведет работу по вербовке боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ), содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах и лагерях на северо-востоке Сирии. Американцы переводят террористов на свои объекты под предлогом проведения дополнительных следственных действий с перспективой переброски в Европу», – рассказал источник агентства.

По его словам, «к настоящему времени курды передали американской стороне нескольких высокопоставленных руководителей и около 90 боевиков ИГИЛ, в основном из числа граждан стран Евросоюза, Ирака, а также выходцев из Чеченской Республики и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР». Источник указал, что их планируется разместить на территории военной базы ВС США «Ат-Танф» на юге Сирии. В дальнейшем Вашингтон предполагает отправить этих боевиков на Украину для участия в боевых действиях против российских Вооруженных сил.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»