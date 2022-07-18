Спецоперация: время собирать трофеи

Поставки оружия Украине растут на фоне призывов к миру

Летом характер специальной военной операции (СВО) существенно изменился. Хребет армии украинских националистов ломается. Об этом говорят непрекращающиеся обстрелы жилых кварталов Донецка и других ключевых пунктов ДНР. Ежедневно по ним выпускаются десятки крупнокалиберных снарядов. Разрушение городов Донбасса идет в соответствии с «западными стандартами»: широко используются натовские калибры 155 и 227 мм. Запад наращивает поставки в адрес Вооруженных сил Украины (ВСУ) и на ходу меняет ассортимент. Вместо портативных противотанковых (Javelin, NLAW и др.) и противовоздушных средств (Stinger) на первый план вышла крупнокалиберная артиллерия.

Параллельно наблюдается ускоренное выбытие аналогичных советских артсистем. Громадные арсеналы оружия, доставшиеся Украине в результате развала СССР, в большинстве своем уничтожены огнем российских войск либо исчерпали ресурс, заложенный конструкторами. Летом по ключевым позициям артиллерия ВСУ де-факто совершила переход на стандарты НАТО.

Наиболее яркий пример – полевые гаубицы. На место «Гиацинтов» и других систем калибра 152 мм пришли американо-британские М-777, чешские «Даны», польские «Крабы», германские PzH2000 и французские CAESAR калибра155 мм. Вместо ракетных снарядов «Ураганов» (220 мм) и «Смерчей» (300 мм) украинская армия все чаще выпускает 227-мм ракеты с пусковых установок типа HIMARS и М270 MLRS.

Немецкая и французская пресса пишет, что отдельные образцы PzH2000 и CAESAR попали «в плен к русским и изучаются ими». Политики и журналисты этих стран представляют случившееся чуть ли не национальной трагедией.

Трезвомыслящие европейцы приходят к выводу: растущие поставки западной артиллерии, в том числе реактивной, в принципе не способны изменить ситуацию на линии фронта.

Между тем получатели оружия на Украине упиваются тем фактом, что гаубицы и системы залпового огня из стран НАТО «лучше справляются» с разрушением населенных пунктов Донбасса. Ночью на 12 июля ВСУ нанесло удар из HIMARS по Новой Каховке, в результате взорвались склады с селитрой и минеральными удобрениями, повреждения получили городские объекты, включая рынок, больницу и жилые дома. Словом, продолжается почти девятилетняя стратегическая линия Киева на террор и уничтожение гражданского населения восточных областей некогда единой страны, в 2014 году решивших идти самостоятельным курсом.

Эта линия привела к глубокому расколу сначала украинского общества, а затем и всего мира. Показательным стало совещание глав дипломатических ведомств стран «группы двадцати» (G20) на острове Бали. Комментируя ее итоги, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вынужденно признал: точка зрения коллективного Запада (представленного ЕС, НАТО и т.п.) на события на Украине «не возобладала» в G20. По факту там придерживаются иной, чем у коллективного Запада, позиции. «Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше», – констатировал Боррель.

Следующее наблюдение связано с непосредственным развитием ситуации в районе СВО. Несмотря на ожидания многих отечественных и иностранных экспертов, ВСУ больше не попадают в «котлы» по типу весеннего в Мариуполе. И дело здесь вовсе не в недостатке сил и уровня механизации российской армии.

Полное окружение частей и подразделений ВСУ с последующим уничтожением либо пленением российской стороне менее выгодно, чем постепенное выдавливание отступающего противника на запад вдоль узких «коридоров», насквозь простреливаемых полевой артиллерией. Примером может служить взятие агломерации Северодонецк–Лисичанск. Засевшая там группировка ВСУ все время имела пути к отступлению и под усиливающимся огнем противника была вынуждена ими воспользоваться. При этом она бросила почти всю тяжелую технику: отвести ее помешала нехватка топлива и большая уязвимость при перемещении по простреливаемым дорогам, особенно колоннами.

Потери живой силы тоже большие: по данным британской газеты Daily Mail, ВСУ ежемесячно теряют по 20 тыс. солдат и офицеров. Полностью выдавив части и соединения ВСУ из Лисичанска и очистив всю территорию ЛНР, российские войска и ополченцы Донбасса развивают наступление на Северск. Правда, действуют они теперь в меньшем составе. «Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», – сказал президент Владимир Путин на встрече с главой военного ведомства Сергеем Шойгу.

Спустя некоторое время отведенные в тыл солдаты и офицеры вновь появятся на фронте. Вопрос только, как скоро – и, главное, где? Как ожидается, лучшие части ударной группировки будут переброшены с Лисичанска на другое направление. Возможных сценариев несколько, и они сейчас тщательно разрабатываются российским Генштабом. Поскольку численного (по количеству личного состава) перевеса над ВСУ не имеется (есть только качественное по вооружениям), свободные силы и средства будут скорее всего сконцентрированы на одном стратегическом направлении. Таковым может стать наступление на Николаев и далее на Одессу – с целью окончательно лишить бандеровскую Украину доступа к Черному морю.

Второе возможное направление – Харьков: второй по численности город Украины и столица области с преобладающим русскоговорящим населением. Третье направление – на город Запорожье и далее вдоль реки Днепр, чтобы завладеть расположенными здесь крупными промышленными предприятиями. Четвертое – с севера и северо-востока на Киев, где находятся центры принятия решений сегодняшней Украины.

А что представляет собой Украина после почти пяти месяцев СВО? Украина потеряла порядка 20% территории, около 3 тыс. населенных пунктов, половину валового национального продукта, треть добычи угля. Полностью лишилась выхода в Азовское море, а трафик через черноморские порты замер из-за боевых действий и минирования фарватеров. Количество беженцев достигло 7 млн.

Оценивая создавшуюся ситуацию и вектор ее развития, все больше политиков на Западе говорят о необходимости для администрации Владимира Зеленского возобновить переговоры с Кремлем в конструктивном русле. Однако здравомыслие и конструктивизм никогда не были сильной стороной украинской элиты. И, похоже, и до сих пор у Киева не в почете.

Владимир Карнозов