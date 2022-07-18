В строю, но без погон

Гражданские участники спецоперации получат статус ветеранов боевых действий

Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о наделении статусом «Ветеран боевых действий» гражданских лиц, участвующих в специальной военной операции России на Украине. Инициатором подготовки и вынесения закона на рассмотрение в середине июня стала партия «Единая Россия».

Безусловно, это хороший, долгожданный закон, который положительно будет воспринят в обществе. Как и другие меры социального характера, закон подчеркивает, с каким вниманием относится наше государство к тем, кто выполняет в зоне боевых действий не только воинский, но и гражданский долг.

В БОЙ С ОТВЕРТКОЙ И ДУРШЛАГОМ

Что даст людям и как будет работать этот закон?

При ответе на этот опрос не обойтись без юридических терминов и казенного языка, поскольку в любом законе тщательно продумано и взвешено каждое слово. Постараемся разъяснить максимально корректно и просто.

Начнем с главного. Граждане, направленные для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, признаются ветеранами боевых действий. Таким образом, этот закон, подчеркнем, имеет обратную силу действия. Что совершенно справедливо и уместно.

Казалось бы, все просто. Но признаемся: многие до сих пор и не задумывались, что участвовать в боевых действиях могут гражданские лица, которые наравне с военными рискуют жизнью и здоровьем. Речь идет не о добровольцах, а как раз о тех, кто не держит в руках оружие. Но воюет, образно говоря, с гаечным ключом, газовой горелкой или даже с обычным кухонным черпаком.

Вооруженные силы РФ, как известно, состоят не только из военнослужащих, но и из гражданского персонала, которого насчитывается около 12% от списочного состава армии и флота. Разумеется, на фронт попадают и они. Это врачи, повара, финансисты, водители, другие специалисты, привлеченные к выполнению задач специальной военной операции (СВО).

Но в первую очередь бы отметил ремонтные бригады, которые в полевых условиях, порою под артиллерийским огнем противника, восстанавливают поврежденную боевую технику, вводят в строй танки, БМП, артиллерийские установки.

У них золотые руки и огромный опыт, но дело не только в этом. Есть еще сила воли, ответственность – качества, присущие далеко не каждому. Тем важнее дорожить такими людьми, воздавать им должное.

Нельзя выполнять свой долг, не сознавая, что Россия проводит на Украине специальную военную операцию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Без чувства долга, без сострадания к нашим соотечественникам, без готовности помочь им, только за материальное вознаграждение вряд ли решишься на риск получить увечье, утратить здоровье, а то и жизнь.

Взять, например, такой холдинг, как Уралвагонзавод. По словам нашего источника, близкого к его руководству, холдинг не просто поддерживает, но является во многом инициатором изменений, вносимых в «Закон о ветеранах».

«Специалисты Уралвагонзавода и других предприятий ОПК самоотверженно, рискуя жизнью и здоровьем наравне с военнослужащими ремонтно-восстановительных батальонов, выполняют задачи в приграничных районах, в том числе на территории ДНР и ЛНР. Работы ведутся в круглосуточном режиме, в любую погоду. При этом неизменно с высочайшим качеством и точно в срок. В связи с этим мы глубоко убеждены, что все специалисты, выполняющие задачи по обслуживанию, ремонту и восстановлению боевой техники, достойны того, чтоб им был присвоен статус «ветеран боевых действий», – заявил нам один из авторитетных людей холдинга.

После принятия закона эти категории граждан смогут получить социальную поддержку, льготы и некоторые другие преимущества. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, например, отметил, что статус ветерана боевых действий предоставит гражданскому персоналу дополнительную социальную защиту.

Они будут получать те же льготы, что и военнослужащие, признанные ветеранами боевых действий. До нынешнего времени этот статус для гражданских лиц предоставлялся только в случае ранения либо при получении государственной награды.

ЛЬГОТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Что еще? Для ветеранов боевых действий сумма пенсий увеличивается на 32%. Это, согласимся, довольно существенная прибавка, которая будет действовать постоянно. Кроме того, для ветеранов предусмотрены налоговые льготы. А также послабления при оплате жилищно-коммунальных услуг, государственных пошлин и при пользовании общественным транспортом.

Регулярные ежемесячные доходы ветеранов, как правило, облагаемые налогом по ставке 13%, не облагаются НДФЛ. А по другим видам выплат ветераны имеют право на ежемесячный налоговый вычет на сумму 500 руб. Кроме того, ветераны освобождаются от выплаты налога на одну единицу недвижимого имущества – квартиру, дом или гараж. А земельный налог уменьшается на величину, равную кадастровой стоимости 600 м² земельного участка.

Понюхавшие пороху в зоне боевых действий могут претендовать на улучшение жилищных условий, предоставление путевок в санатории. И, что особенно важно для молодых людей, на льготное поступление в вузы. То есть на бюджетные места, квота на которые будет определена.

Если говорить юридическим языком, то на указанную категорию граждан распространяются права, льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законом от 12 января 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». В него вносятся, точнее, уже внесены, соответствующие поправки. Участникам украинской кампании будет доступна та же система социальных льгот и гарантий, что и воевавшим в Афганистане, Сирии, принимавшим участие в боевых действиях в Чечне.

В качестве справки сообщим, что до сегодняшнего дня в законе было перечислено восемь категорий ветеранов боевых действий. В их числе не только военные, но и служащие органов внутренних дел и государственной безопасности, прокуроры, следователи. А также участники отрядов самообороны, члены экипажей судов гражданской авиации, лица, выполнявшие командировочные задания на территориях, где велись боевые действия.

Немало, как мы помним, среди военных было и, что называется, бездомных. Что теперь говорится в законе?

Нуждающимися в улучшении жилищных условий отныне признаются лица, у которых площадь имеющегося жилья недотягивает до социальной нормы – 18 кв. м на человека. А также проживающие на арендованной площади без договора социального найма, соседствующие с больными опасными заразными заболеваниями, такими как туберкулез, живущие в домах без удобств или вовсе не имеющие жилища. В этом случае ветерана ставят на учет, после чего он получает жилищный сертификат.

Уменьшается и плата за коммунальные услуги – на 50%. Это касается всех видов коммуналки, включая плату за капремонт. Более того, эта льгота распространяется не только на самого ветерана, но и на членов его семьи.

Немало льгот и в сфере медицинского обслуживания. В государственных клиниках, куда ветеран может обратиться по полису обязательного медицинского страхования, он имеет право без очереди получить необходимые обследования, процедуры и лечение. Кроме того, ветераны, нуждающиеся в протезировании (кроме зубного), имеют право на бесплатное получение протезов. И, естественно, преимущественное право на получение путевок в санаторно-курортные учреждения.

Есть еще целый ряд льготных услуг по части трудоустройства и образования, проезда на общественном транспорте, приобретения абонементов и билетов на массовые мероприятия, спектакли и т.п. А также преимущества при вступлении в жилищные и гаражные кооперативы, при получении земельных участков.

В дополнение к этому на местах работают еще и региональные льготы. В Москве, например, ветераны получают компенсацию на оплату телефонной связи на сумму 345 руб., имеют право бесплатного проезда на общественном транспорте, освобождаются от уплаты транспортного налога на один автомобиль, если мощность его двигателя не превышает 200 л.с. В Петербурге и других городах и весях – свои льготы.

НА БУМАГЕ ВСЕ ПРЕКРАСНО

Приятно сообщить, что льготы и гарантии распространяются и на нашего брата-журналиста, освещающего ход военной операции.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что военные корреспонденты, которые освещают специальную военную операцию на Украине, также получат статус ветерана. Причем для его получения военкорам, а также гражданским лицам достаточно одного дня командировки, поскольку закон не устанавливает для этого никаких сроков.

Другое дело, как будет реально работать закон на практике. Тут очень многое будет зависеть от чиновников на местах и от контроля органов прокуратуры за его выполнением.

Не хотелось бы вспоминать, но, чего греха таить, мы помним, как в лихие 90-е некоторые чиновники говорили вернувшимся из Афгана нашим ребятам: «Я вас в Афганистан не посылал». Что тут скажешь, любое благое начинание, в том числе закон, можно извратить до неузнаваемости.

Об этом сказал и ветеран военной финансово-экономической службы Вооруженных сил РФ полковник запаса Игорь Еня. «Это прекрасно, что государство повернулось лицом к нашим военным и гражданским лицам, участвующим в СВО, – заявил он. – Современная война – дело не только военных. Поэтому главное теперь – исключить равнодушие чиновников, злоупотребления с применением этого закона».

Как ветеран вооруженных сил и участник боевых действий я полностью согласен с этим. Написать и принять закон – одно. Совсем другое – выполнять его каждодневно, постоянно вникая в проблемы и житейские просьбы тех, кто рисковал жизнью и здоровьем в зоне боевых действий, отстаивая честь, достоинство и национальные интересы нашего Отечества.

Хочется верить, что мы через пару-тройку лет не услышим: «Я вас в Донбасс не посылал».

Олег Фаличев

Олег Валентинович Фаличев – полковник в отставке, военный обозреватель.