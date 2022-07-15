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На космодроме Восточный собрано самое массивное сооружение старта: огромная башня на фото

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Космодром Восточный
На космодроме Восточный собрано самое массивное сооружение старта: огромная башня на фото.
Источник изображения: ixbt.com

На космодроме Восточный в Амурской области завершена установка в проектное положение всех семнадцати уровней кабель-заправочной башни для ракет-носителей семейства «Ангара». Об этом рассказала пресс-служба Роскосмоса.

Как отмечают в пресс-службе, на строящемся стартовом комплексе закончили установку составных частей самого массивного сооружения будущего старта.

Специальными геодезическими приборами проведена выверка уровней по горизонтали и вертикали. По словам экспертов Роскосмоса, составные части башни стоят идеально ровно — недопустима даже минимальная погрешность. При её монтаже осуществлялся параллельный монтаж технологического оборудования, всего на башне разместят 19 самых современных технологических систем, в том числе заправочное оборудование.



Кабель-заправочная башня для ракет «Ангара» на космодроме Восточный предназначена для размещения оборудования и коммуникаций, систем и агрегатов стартового комплекса, а также для обеспечения ветрового удержания носителя на пусковом столе и доступа специалистов Роскосмоса к зонам её обслуживания. Высота башни составляет 66 м, а вес — около трёх тысяч тонн.






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Продукция
Ангара
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