На космодроме Восточный собрано самое массивное сооружение старта: огромная башня на фото.

На космодроме Восточный в Амурской области завершена установка в проектное положение всех семнадцати уровней кабель-заправочной башни для ракет-носителей семейства «Ангара». Об этом рассказала пресс-служба Роскосмоса.

Как отмечают в пресс-службе, на строящемся стартовом комплексе закончили установку составных частей самого массивного сооружения будущего старта.

Специальными геодезическими приборами проведена выверка уровней по горизонтали и вертикали. По словам экспертов Роскосмоса, составные части башни стоят идеально ровно — недопустима даже минимальная погрешность. При её монтаже осуществлялся параллельный монтаж технологического оборудования, всего на башне разместят 19 самых современных технологических систем, в том числе заправочное оборудование.

Кабель-заправочная башня для ракет «Ангара» на космодроме Восточный предназначена для размещения оборудования и коммуникаций, систем и агрегатов стартового комплекса, а также для обеспечения ветрового удержания носителя на пусковом столе и доступа специалистов Роскосмоса к зонам её обслуживания. Высота башни составляет 66 м, а вес — около трёх тысяч тонн.