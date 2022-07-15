Минпромторг подаёт в суд на разработчика процессоров «Скиф»

Ведомство планирует взыскать более 500 миллионов рублей за невыполнение условий по разработке и выпуску микросхем для спутников

Издание «Коммерсантъ» обнаружило в картотеке арбитражных дел, что 30 июня Минпромторг подал иск на 512 миллионов рублей к российскому дизайн-центру микроэлектроники АО НПЦ «Элвис» (оно разрабатывает ARM-процессоры линейки «Скиф»). В определении сказано, что истец намерен взыскать средства по госконтракту от 29 ноября 2016 года.

Согласно данным сайта госзакупок, именно тогда Минпромторг заключил с «Элвисом» контракт на разработку и освоение серийного выпуска радиационно стойких микросхем для создания бортовых комплексов космического назначения, сумма тендера составила 550 млн руб. Там же опубликована претензия Минпромторга, из которой следует, что работы было необходимо выполнить до 30 июня 2019 года. К этой дате подрядчик должен был закончить испытания образцов микросхем.

Источники говорят, что удовлетворение полной суммы требований серьёзно ударит по компании, годовая выручка которой в 2021 году составила 1 миллиард рублей.

Партнёр коллегии адвокатов Delcredere Анастасия Тараданкина отмечает, что на поставку элементов микросхем могли повлиять санкции 2014 года, однако они не были непредвиденными при заключении контракта в 2016 году, поэтому их нельзя отнести к форс-мажору. На текущие ограничения «Элвису» будет «проблематично ссылаться», учитывая срок исполнения контракта, добавляет партнёр КА «Муранов, Черняков и партнёры» Олег Москвитин.

Собеседник «Коммерсанта», близкий к Минпромторгу, поясняет, что обращение в суд было вынужденным, иначе у надзорных органов могут возникнуть вопросы к самим чиновникам.

Другой вопрос — будет ли министерство прикладывать усилия, чтобы взыскать средства полностью, потому что это может стать убийством компании, — признаёт источник.

Он добавляет, что ситуация с получением дизайн-центрами средств через механизм субсидирования опытно-конструкторских работ «становится противоречивой». Для них это основной источник доходов. Как правило, проект подразумевает как подготовку документации, так и производство опытного образца изделия и даже коммерческих партий:

Но как выпускать изделия, когда в текущих условиях доступа к заводам нет?