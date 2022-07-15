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Техкульт

Израильский персональный eVTOL Air One успешно завершил первые летные испытания

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Air EV

Израильская компания Air начала в июне полноценные испытания своего летающего аппарата One, и на сегодняшний день все они прошли успешно. Испытания еще продолжатся, но уже понятно, что замысел конструкторов полностью удался — техника получилась надежной и интересной. Не исключено, что Air One станет первым массовым персональным летающим средством уже к 2024 году.

Несмотря на внешнюю схожесть с небольшим самолетом, Air One технически является октокоптером с двумя парами соосных винтов. У него нет никаких специальных органов для движения в горизонтальной плоскости, поэтому он движется как и все мультикоптеры классической конструкции – немного наклоняясь вперед. При этом скошенные крылья принимают параллельное земле положение и берут на себя часть нагрузки, создавая определенную подъемную силу. Хвостовое оперение помогает Air One сохранять устойчивость в полете.

Air One

Air One


Главное преимущество машины в том, что она спроектирована для полезной работы. Air One пролетает до 175 км на одной зарядке в течение часа. Он берет на борт двух человек с багажом суммарной массой 250 кг. Максимальная скорость ограничена 250 км/ч, крейсерская составляет 160 км/ч. При этом весит Air One как небольшой автомобиль, всего 868 кг, а люди находятся внутри уютной закрытой кабины с ветровым стеклом. Стоимость одного экземпляра оценивается в $150 000, у компании-производителя уже есть предзаказы на полторы сотни Air One.

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Израиль
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