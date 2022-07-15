Уничтожить системы HIMARS обязан российский спецназ

Украина наносит террористические удары по населенным пунктам, занятым российскими войсками. Главным ударным средством для этого служат недавно поставленные в ВСУ американские ракетные установки HIMARS. Каковы особенности данного вида оружия, чем оно наиболее опасно – и каким способом российская армия способна его уничтожить?

В последние недели поступает много сообщений о применении ВСУ американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Удары наносятся и по объектам ДНР и ЛНР, и по объектам ВС РФ на Украине. Эти системы, поставки которых из США на Украину начались в июне, по разным данным, использовались для обстрела острова Змеиный, а также объектов в Мелитополе, Сватове, Изюме, Перевальске, Стаханове, Новой Каховке, Донецке и Снежном. Пентагон утверждает: "Мы наблюдаем за тем, как украинцы используют HIMARS, и видим, что они имеют значительный успех в их применении".

Применение РСЗО HIMARS подтверждается в том числе официальными лицами ЛДНР. В частности, представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские военные применили при обстреле Перевальска РСЗО HIMARS. Об этом свидетельствуют обнаруженные на месте обстрела фрагменты 240-мм управляемой ракеты GMLRS М30 с кассетной боевой частью. Кроме того, этими же системами не далее как 13 июля обстреляли Луганск.

РСЗО HIMARS относятся к разряду высокоточного оружия и вполне способны нанести подобные удары. HIMARS стреляет ракетами с наведением по GPS, обеспечивая при попадании круговое вероятное отклонение менее 7 метров (то есть одна из двух ракет попадает в круг 7 метров). При увеличении размера цели в два раза вероятность попадания составляет 93%.

Стоит учитывать и мощность применяемых боеприпасов. Сообщалось, что на Украину поставлены ракеты M30A1, M31 и M31A1. Первая из них, M30A1, имеет боеголовку, начиненную более чем 160 тыс. вольфрамовых шариков. Она взрывается над целью, и вольфрамовая шрапнель разлетается со скоростью 3600 км/ч, нанося тяжелые потери живой силе и легкобронированной технике. Ракеты M31 и M31A1 несут 90-килограммовый фугасно-осколочный заряд. Такими стреляют по зданиям и технике.

Не менее важными следует считать сообщения о том, кто и как на Украине обеспечивает разведку и целеуказание для РСЗО HIMARS. Как сообщили в хакерской группе RaHDlt, американская разведка снабжает ВСУ спутниковыми снимками российских объектов, в том числе и городов РФ. Также американские "партнеры" снабжают ВСУ данными своей агентурной, радио- и радиотехнической разведки. Высока вероятность действий групп ССО ВСУ по разведке целей в российском тылу и наведении на цель средств поражения.

У ракет HIMARS имеется инерциальная система наведения, и они способны выходить на любую цель по координатам, которые может выдавать спутниковая группировка США, что, собственно, и происходит. HIMARS оборудованы специальным блоком связи для передачи этих данных. Есть вероятность полагать, что и американские специалисты, способные осуществлять их передачу, присутствуют на территории Украины. О негласной работе американских инструкторов на Украине заявляет и МИД России.

Относительная успешность применения Украиной этих систем на данный момент обусловлена рядом причин, среди которых, например, сам способ нанесения удара – в профессиональной военной среде он получил название "бутерброд". Смысл его в том, что ВСУ наносят удары РСЗО HIMARS совместно с системами РСЗО советской разработки с минимальным промежутком во времени пуска. Системы ПВО порою технически не в состоянии перехватить все ракеты.

Об этом рассказывает, в частности, источник РИА "Новости": "В таких ударах задействованы несколько видов оружия, скоординированных по времени вхождения в зону ПВО. Например, могут сразу применяться системы "Ураган", "Смерч", "Ольха", а также корректируемые ракеты HIMARS. К этому набору могут добавляться тактические ракеты "Точка" и даже беспилотники Ту-141/Ту-143 как дополнительные ложные цели", – пояснил собеседник. В основном, по его словам, это удары по гражданским объектам:

"Массирование средств создает возможность прорыва к цели отдельных ракет. Это терроризм в чистом виде".

Но не стоит полагать, что российские системы ПВО бессильны перед РСЗО HIMARS. Тот же источник говорит, что "снаряды HIMARS... сбиваются российскими зенитными ракетными комплексами в большом количестве, так как имеют предсказуемую траекторию, малую скорость полета на конечном участке и не оборудованы средствами преодоления ПВО".

Российская армия уже показала, что умеет бороться с такими целями. Например, еще 6 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал: "В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним". Через несколько дней МО заверило, что "высокоточными ракетами... уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS".

Однако противник наращивает количество пусковых установок. А значит, борьба с ними требует комплексного решения, целой серии дополнительных мер.

Среди них, в частности, необходимы эффективные меры маскировки. Есть основания полагать, что до сих пор российская армия не всегда применяет их в должной степени. Необходимо усилить противодействие радиоэлектронной разведке противника, которая специально нацелена на выявление важных целей в российском тылу с помощью отслеживания мобильных телефонов и разговоров по ним.

Кроме того, стоит усилить меры безопасности штабов и складов с боеприпасами. Уходить от централизованного хранения материально-технических средств, создавать полевые пункты хранения с ограниченным запасом.

Но главное – в российской армии десятилетиями существуют силы и средства, которые в свое время и были созданы специально для борьбы с подобного рода угрозами. Например, для вскрытия и уничтожения оперативно-тактических ракетных систем противника, оснащенных ядерной боевой частью. Единственным видом разведки, который мог засечь огневые позиции этих ракет и сообщить координаты со стрельбовой точностью для их огневого поражения, в советское время был спецназ ГРУ ГШ, то есть органы специальной разведки. В современных же условиях группы спецназа, если оснастить их средствамии спецрадиосвязи, завязанными напрямую на средства огневого поражения, способны оперативно выявлять позиции пусковых установок РСЗО, ОТР и других важных объектов оперативно-тактического уровня.

Все это и сегодня сохраняет свою актуальность. На данный момент бригады спецназа входят во фронтовой комплект начальника разведки фронта (в мирное время военного округа).

В связи с укрупнением округов сейчас в распоряжении их по две бригады спецназа. Это тот самый русский спецназ (СпН), который прославился и в Афганистане, и на Кавказе, и в других горячих точках. Однако по ряду организационных причин в ходе операции на Украине данные бригады применяют иным способом. В том числе потому, что в свое время в ходе очередной реформы ВС РФ бригады спецназа были полностью переданы в подчинение начальников разведки округов.

До реформирования за организацию боевой подготовки, кадровую политику, материально-техническое обеспечение спецназа отвечало ГРУ, которое теперь переименовано в Главное управление Генерального Штаба. Оно же занималось подготовкой кадров в военных училищах и учебных подразделениях, где свои знания и опыт передавали ветераны спецназа, прошедшие не одну горячую точку. Сейчас этого нет. ГУ ГШ курирует, осуществляя надзор, и имеет совещательный голос в тех вопросах, где ранее этот голос был решающим.

На данный момент нет никаких открытых данных о том, что подразделения СпН применяются в ходе спецоперации именно для решения своей изначальной задачи – вскрытия и уничтожения ключевых объектов противника в его глубоком тылу.

И среди этих ключевых объектов установки HIMARS можно назвать одними из наиболее приоритетных.

Не менее важной целью для групп спецназа являются средства ПВО противника, которые, как показывают ежедневные брифинги Минобороны, все еще функционируют. На побережье Черного моря такими объектами являются позиции комплексов противокорабельных ракет. Аэродромы и станции РЛС – тоже объект для спецназа.

Возможно, мы пока просто не знаем о том, что подразделения СпН ВС РФ используются на Украине именно таким образом. Однако факт налицо: ракеты, пущенные с помощью установок HIMARS, почти каждый день падают на освобожденные территории. Для борьбы с этим злом российский спецназ способен внести свой весомый вклад.

Сергей Козлов