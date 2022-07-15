Профессии Ростеха: инженер-конструктор в вертолетостроении

Ростех сегодня объединяет более 800 научных и производственных организаций самых разных направлений. На предприятиях Корпорации работают без малого 600 тыс. сотрудников, среди которых есть представители интересных, а порой и просто уникальных профессий. Мы уже рассказывали об испытателях оружия, промышленных дизайнерах, маркшейдерах, криптографах и других специальностях.

Герой сегодняшнего выпуска – инженер-конструктор в вертолетостроении. О своем опыте и нюансах профессии рассказывает Максим Барсуков, ведущий инженер-конструктор первой категории подразделения по разработке рабочей конструкторской документации на Казанском вертолетном заводе.

− Почему вы выбрали специальность инженера-конструктора? Какое образование нужно? Сколько лет учиться?

− Профессию инженера-конструктора выбрал на последних курсах обучения в Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева, а направление задали грамотные преподаватели, плюс помогла определиться производственная практика на Казанском вертолетном заводе. Моя специальность – электрооборудование летательных аппаратов. Я учился еще на специалитете пять лет, сейчас уже бакалавриат, и юных профессионалов готовят за четыре года.

− Какие знания и опыт нужны инженеру-конструктору? Какие навыки и умения самые важные?

− Независимо от направления работ, инженер-конструктор должен иметь максимальное количество профильных знаний и по своей специальности, и в других областях, не важно, химия это, менеджмент или экономика. Нормативную техническую документацию мы читаем как мантры.

Безусловно, инженер-конструктор должен также обладать навыками работы в системах автоматизированного проектирования, владеть иностранными языками, уметь работать в команде и творчески мыслить. Конструктор всегда несет груз ответственности за свои решения.

− С каким оборудованием работаете? Как проходит ваша работа?

− В современных реалиях инженеры стали «рыцарями мыши и клавиатуры», рабочее пространство теперь виртуальное, по ту сторону монитора. Идем в ногу со временем. Основной задачей в нашей работе является разработка конструкторской документации, однако засиживаться на одном месте не приходится: всегда есть интересные, нетривиальные задачи, требующие решения в производственных цехах или на летно-испытательном комплексе. В Национальном центре вертолетостроение им. М.Л. Миля и Н.И. Камова мы все − дружная семья, поэтому мы уверенно справляемся с любой поставленной задачей и проектируем лучшие вертолеты в мире.

− Расскажите о профессиональных достижениях, которыми вы гордитесь. Какой проект запомнился больше всего?

− В период работы в серийно-конструкторском отделе Казанского вертолетного завода я занимался внедрением в серийное производство вертолета «Ансат», участвовал в разработке конструкторской документации на модификации семейства вертолетов Ми-8.

Сейчас в Национальном центре вертолетостроение им. М.Л. Миля и Н.И. Камова мы занимаемся семейством вертолетов Ми-38. Несмотря на сложности конструкторской службы, я горжусь каждым выпущенным вертолетом, в работе над которым мне довелось принять участие.

Я всегда с интересом принимаю участие в профессиональных состязаниях. Убежден, что они способствуют обмену опытом между участниками, способствуют самосовершенствованию. Например, к числу профессиональных достижений я отношу свои победы в конкурсах профессионального мастерства и чемпионатах Worldskills в компетенции «Управление жизненным циклом».

Значимым достижением для меня стала победа во всероссийском конкурсе «Инженер года-2021». Я получил звание лауреата, был включен в реестр профессиональных инженеров России. Конкурс стал дополнительной мотивацией к развитию. Первый раз я принял участие в конкурсе в 2018 году, тогда мне удалось завоевать победу в первом туре. По его итогам я вошел в число лучших специалистов до 30 лет в номинации «Авиация и космонавтика».

Полученное в 2021 году звание лауреата конкурса укрепило мое стремление к непрерывному развитию профессиональных компетенций и качественному повышению результатов работы. Можно сказать, что эта победа стала своего рода наглядным доказательством эффективности моего подхода, требовательности к самому себе, а главное, подтверждением квалификации инженера-авиастроителя.

− Какие ваши дальнейшие планы?

− Следующей обозримой целью является повышение квалификации – должность главного специалиста в своем подразделении. Чтобы быть компетентным специалистом, нужно постоянно развиваться. Поэтому в настоящее время учу немецкий язык, недавно закончил обучение первого уровня теории решения изобретательских задач, теперь нужно практиковаться во вновь обретенных знаниях. Также планирую продолжить работу в упрощении процессов, связанных с конструкторской деятельностью, для повышения качества выполняемых работ и увеличения скорости выполнения работ. В личных планах цель – получить ипотеку и построить дом.

− Как вы думаете, какие перспективы у вашей профессии?

− Профессия авиационного конструктора имеет неиссякаемый потенциал. В ближайшее время нас ждет тотальная цифровизация. Все новые типы вертолетов выпускаются в 3D-моделях. На горизонте виднеется и проектирование в виртуальной реальности. Также в наше время все больше ценится универсальный специалист: для такой всеобъемлющей профессии трудно подготовить грамотного сотрудника и ввести его в профессию. А уже сформированный специалист, особенно по электрооборудованию, будет особенно ценен. Чистое небо любит творцов, храбрых и отважных, а других людей в нашей профессии и не существует.