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РИА Новости

Путин разрешил МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы

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Сапер
Сапер.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Морозов

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России и инженерно-саперные подразделения войск Росгвардии наделять полномочиями по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, спасательные воинские, аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России наделяются полномочиями по проведению мероприятий по очистке местности от взрывоопасных предметов на территории России, проведению специальных работ, связанных с поиском и обезвреживанием авиационных бомб и фугасов, а также работ с применением взрывчатых материалов и средств взрывания.

Кроме того, как ранее отмечали авторы инициативы, наряду с ФСО, ФСБ и МЧС России значительную часть задач по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывных устройств и взрывчатых веществ выполняют военнослужащие и сотрудники Росгвардии. Инженерно-технические подразделения ОМОН и инженерно-саперные подразделения войск национальной гвардии ежедневно по обращениям уполномоченных должностных лиц МВД, МЧС, ФСБ и ФСО России осуществляли поиск, идентификацию, локализацию, эвакуацию, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ на основании совместного приказа Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и ФСО России.

Разработчики указывали, что новации не потребуют изменений структуры или создания новых подразделений МЧС России и Росгвардии и будут реализовываться в рамках имеющейся штатной численности.

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
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