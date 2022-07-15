Макрон призвал укреплять французскую армию

Президент Франции Эмманюэль Макрон и начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр на автомобиле VLRA во время парада в честь Дня взятия Бастилии, 14 июля 2019 года.

Париж. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что украинский кризис привнес новый взгляд на французскую оборонную политику: наблюдается "война высокой интенсивности", в которую вовлечена держава, обладающая ядерным оружием.

"Ввиду этого нового контекста абсолютно необходимо снова инвестировать во все наши (военные) запасы и возможности. Продолжать нанимать на службу и обучать и продолжать больше укреплять армию, так как те, кто некоторое время назад заявлял, что война высокой интенсивности больше не случится, сильно ошиблись", - сказал Макрон в интервью телеканалам TF1 и France2 сразу после военного парада в Париже по случаю французского национального праздника, отмечаемого 14 июля.

По его словам, Франция располагает сильной армией и ядерными средствами сдерживания, в нее инвестируются миллиарды евро. На Францию не нападали на ее территории, она сегодня в состоянии помогать Украине и делает это, у нее есть средства защищаться, есть средства помогать своим союзникам, как она сегодня помогает Румынии, и бороться против терроризма в Сахеле.

Но нынешние условия требуют дальнейшей интенсификации усилий, в том числе бюджетных, а также готовности к новым угрозам и "новым зонам конфликтности", среди которых Макрон назвал киберпространство и космос с наличием "российской угрозы". Происходящая "война высокой интенсивности" также требует ревизии всех оборонных сегментов, как запасов, так и состояния вооружений, отметил он.