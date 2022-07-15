В Госдуму внесли протокол о продлении работы радиостанции ВМФ Вилейка

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Госдуму на ратификацию внесен протокол между РФ и Белоруссией о продлении срока работы радиостанции морских стратегических ядерных сил Вилейка, документ доступен в думской базе данных.

Радиостанция Вилейка предназначена для обеспечения управления морскими стратегическими ядерными силами и силами общего назначения ВМФ в зоне своей ответственности, говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Также она предназначена для передачи сигналов централизованного боевого управления, боевой и оперативной информации на подводные лодки и надводные корабли ВМФ, сигналов и эталонных частот Государственной системы единого времени в интересах всех видов Вооруженных Сил РФ, радиоподавление сверхдлинноволновых средств радиосвязи противника, отмечается в записке.

Радиостанция эксплуатируется на основании соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка от 6 января 1995 года, срок действия которого завершился 30 мая 2021 года, однако соглашение продолжает применяться обеими сторонами, сообщается в сопроводительных материалах к документу.

"Необходимость продления срока действия Соглашения обусловлена тем, что его прекращение приведет к сокращению зоны устойчивой радиосвязи с подводными лодками, находящимися в подводном положении, при выполнении ими задач боевой службы в Атлантическом океане. Поэтому… предусматривает продление срока действия Соглашения на 25 лет на прежних, безвозмездных условиях", - сообщается в пояснительной записке.