Американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение в Румынии

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ВВС США потеряли разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. Американский беспилотник упал на территории Румынии, падение "Жнеца" подтвердило Министерство обороны страны.

По данным, предоставленным румынскими военными, американский БПЛА потерпел крушение в трех километрах к югу от 71-й базы румынских ВВС в Кымпия-Турзий, где дислоцируется подразделение американских беспилотников. Падение произошло в 14:15 местного времени (совпадает с московским) при возвращении дрона базу. Причина крушения не называется.

Как отметили в Минобороны Румынии, беспилотником управлял американский оператор, дрон участвовал в совместных учениях в ВС румынии.

Ущерба не было, он упал в поле, где нет населенных пунктов (...) Американцы проводят сейчас первый анализ (...) Мы тренируемся вместе, мы и американцы, с этими БЛА

- заявил министр обороны Румынии Василе Дынку.

О том, что на 71-ю авиабазу Кымпия-Турзий Соединенные Штаты перебросили разведывательно-ударные БПЛА MQ-9 Reaper и 90 американских военнослужащих, сообщалось в начале января 2021 года. Как тогда сообщила пресс-служба Командования ВВС США в Европе и Африке, беспилотники разместили в Румынии "на очень длительный срок" с задачей по наблюдению, сбору информации и разведке для поддержки операций НАТО. Т.е. для осуществления разведки. Не исключено, что над Украиной кружат беспилотники именно с этой авиабазы.

Беспилотник MQ-9 Reaper, выпускаемый американской компанией General Atomics, оснащен турбовинтовыми двигателями. БПЛА имеет продолжительность полета более 27 часов, максимальную скорость до 400 км/ч и крейсерскую до 250 км/ч, потолок до 15 км и грузоподъемность 1740 кг при 6 точках подвески.