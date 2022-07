BAE Systems поставит БРЭМ M88A2 "Геркулес" ВС Тайваня

ЦАМТО, 14 июля. Минобороны США 12 июля объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с BAE Systems Land and Armaments соглашения на поставку БРЭМ M88 "Геркулес" для ВС Тайваня.

Стоимость соглашения, подписанного в рамках программы "Иностранные военные продажи", оценивается в 40,573 млн. долл. Планируется, что работы по контракту будут выполнены на предприятии компании в Йорке (шт.Пенсильвания) и будут завершены до 30 апреля 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2019 года Государственный департамент США одобрил поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) 108 танков M1A2T "Абрамс", а также сопутствующей техники, оборудования, вооружений и боеприпасов на сумму до 2 млрд. долл. Запрос Тайваня, в частности, включал поставку 14 БРЭМ M88A2 "Геркулес".

Как предполагалось, Вооруженные силы Тайваня примут первую пару ОБТ M1A2T до конца июня 2022 года. Они будут применяться для обучения личного состава ВС Тайваня в США. Тем не менее, пока сообщений о передаче техники не имеется. Поставка новых ОБТ на Тайвань должна начаться с 2023 года.