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ЦАМТО

BAE Systems поставит БРЭМ M88A2 "Геркулес" ВС Тайваня

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Американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А2 Hercules
Американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А2 Hercules.
Источник изображения: ВАЕ Systems

ЦАМТО, 14 июля. Минобороны США 12 июля объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с BAE Systems Land and Armaments соглашения на поставку БРЭМ M88 "Геркулес" для ВС Тайваня.

Стоимость соглашения, подписанного в рамках программы "Иностранные военные продажи", оценивается в 40,573 млн. долл. Планируется, что работы по контракту будут выполнены на предприятии компании в Йорке (шт.Пенсильвания) и будут завершены до 30 апреля 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2019 года Государственный департамент США одобрил поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) 108 танков M1A2T "Абрамс", а также сопутствующей техники, оборудования, вооружений и боеприпасов на сумму до 2 млрд. долл. Запрос Тайваня, в частности, включал поставку 14 БРЭМ M88A2 "Геркулес".

Как предполагалось, Вооруженные силы Тайваня примут первую пару ОБТ M1A2T до конца июня 2022 года. Они будут применяться для обучения личного состава ВС Тайваня в США. Тем не менее, пока сообщений о передаче техники не имеется. Поставка новых ОБТ на Тайвань должна начаться с 2023 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Продукция
M1 Abrams
Компании
BAE Systems
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