На Севмаше внедряют новый метод гибки металла

В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.

ЦАМТО, 14 июля. На Севмаше (входит в ОСК) разработан и внедрен новый метод холодной гибки листовых деталей сложной формы.

Технология ротационно-локального деформирования с применением роликового устройства позволит изготавливать детали сложной формы без использования большого количества специальной оснастки. Методика является перспективной, сейчас она проходит отработку на производстве.

Освоение новой технологии стало возможным благодаря поставке прессогибочного комплекса с программным управлением. Корпусообрабатывающий цех Севмаша получил оборудование по программе техперевооружения. Пресс обладает широким спектром возможностей, он оснащен системой управления, позволяющей регулировать усилие и скорость приложения нагрузки. Комплекс может работать с листами металла длиной до 12 метров.

При строительстве АПЛ четвертого поколения используются детали сложной формы, которые необходимо гнуть в поперечном и продольном направлениях. Технология, используемая ранее, предусматривала переустановку специальной оснастки для каждой процедуры. С внедрением нового метода гибка будет выполняться в одном устройстве. В результате сокращено время на подбор или изготовление новой оснастки, появилась возможность серийного изготовления деталей, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".