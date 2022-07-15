Путин подписал закон об обеспечении ВС РФ при спецоперациях за рубежом

Нашивка со знаком "V" на форме военнослужащего разведгруппы ВС России, работающего на Харьковском направлении.

МОСКВА, 14 июля/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении вооруженных сил при проведении контртеррористических и иных операций за рубежом.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С законодательной инициативой ранее выступило правительство.

Специальные меры могут в том числе предусматривать проведение мероприятий, осуществляемых федеральными, региональными и местными органами исполнительной власти и организациями; порядок их финансирования и материально-технического обеспечения.

Также к особым мерам относятся временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов и разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

Законопроект предусматривает "установление особенностей правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях". Речь может идти о переработках, работе в ночное время, выходные и праздничные дни, а также о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков.

Документом предусматривается, что юридические лица не смогут отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, если речь идет о товарах, работах или услугах, необходимых для обеспечения проведения операций за границей.

Ранее радио Sputnik сообщило о подписании Владимиром Путиным закона об уголовном наказании за призывы к подрыву безопасности страны.