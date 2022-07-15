В Венгрии решили усилить боеготовность армии

МОСКВА, 14 июля/ Радио Sputnik. Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички распорядился усилить боеготовность вооруженных сил страны и провести "интенсивные учения".

"До сих пор венгерская армия выполняла действия меньшей интенсивности, обычные задачи в мирное время. Сейчас это меняется... Чтобы защитить мир у нас, я приказал командующему венгерскими вооруженными силами Ромулу Русин-Сенди подготовиться к повышению боеготовности вооруженных сил. Это означает, что в ближайшие недели и месяцы солдаты будут больше и интенсивнее тренироваться в более крупных подразделениях в нескольких частях страны. Ускоряется подготовка, призывается больше резервистов", – цитирует министра РИА Новости.

Венгрия сталкивается с "беспрецедентными вызовами" из-за непрекращающегося вооруженного конфликта на Украине и "жестоких нелегальных мигрантов, осаждающих южные границы страны", добавил министр.

Ранее радио Sputnik рассказало, кого в Будапеште считают ответственными за совершенные мигрантами преступления.