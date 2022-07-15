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РИА Новости

В Венгрии решили усилить боеготовность армии

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Флаг Венгрии
Флаг Венгрии.
Источник изображения: © Fotolia / Kristina Afanasyeva

МОСКВА, 14 июля/ Радио Sputnik. Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички распорядился усилить боеготовность вооруженных сил страны и провести "интенсивные учения".

"До сих пор венгерская армия выполняла действия меньшей интенсивности, обычные задачи в мирное время. Сейчас это меняется... Чтобы защитить мир у нас, я приказал командующему венгерскими вооруженными силами Ромулу Русин-Сенди подготовиться к повышению боеготовности вооруженных сил. Это означает, что в ближайшие недели и месяцы солдаты будут больше и интенсивнее тренироваться в более крупных подразделениях в нескольких частях страны. Ускоряется подготовка, призывается больше резервистов", – цитирует министра РИА Новости.

Венгрия сталкивается с "беспрецедентными вызовами" из-за непрекращающегося вооруженного конфликта на Украине и "жестоких нелегальных мигрантов, осаждающих южные границы страны", добавил министр.

Ранее радио Sputnik рассказало, кого в Будапеште считают ответственными за совершенные мигрантами преступления.

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Страны
Венгрия
Украина
Проекты
Военные учения
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