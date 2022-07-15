США отложили программу ленд-лиза для Украины на неопределённое время

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Надежды Киева на массовые поставки западной военной техники по организованному американцами так называемому ленд-лизу медленно тают вместе с планами контрнаступления, которое должно было состояться после насыщения ВСУ американским оружием. Как оказалось, в Вашингтоне все еще не определились с окончательными полномочиями президента США в рамках этой программы.

Обещанный США ленд-лиз откладывается на неопределенное время, Киев продолжит получать вооружения в рамках реализуемых США программ. Как пояснили американцы, сейчас Украина получает оружия пусть и не так много, но за то бесплатно. За все поставленное Киеву платить не надо, это помощь от США. А вот поставляемая по ленд-лизу техника будет уже за деньги, пусть и с отложенным платежом.

В общем в Белом доме пояснили, что поставки оружия Киеву по ленд-лизу сейчас у правительства США не в приоритете, поставки будут продолжены по программам USAI (Инициатива содействия безопасности Украине) и программа президентских полномочий (вооружения из запасов Пентагона).

Сейчас мы ставим в приоритет помощь безопасности для Украины, за которую им позже не нужно будет возвращать средства

- пояснил представитель администрации США.

В то же время по программе ленд-лиза окончательного решения не принято, администрация все еще не определилась с полномочиями президента по этой программе. Об этом заявил координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Между тем некоторые военные эксперты предполагают, что дело тут не в полномочиях президента США, просто в Вашингтоне уже поняли бесперспективность накачивания Украины оружием, да еще и в долг, поэтому тянут с поставками, маскируя это под различные проблемы.