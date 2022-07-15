Эксперт оценил эффективность применяемого в СВО нового российского оружия

Большинство российских систем вооружений, которые впервые применяются в боевых условиях в ходе специальной военной операции на Украине, показали себя очень хорошо, рассказал военный обозреватель «Известий» Андрей Фролов.

«Никаких сообщений о каких-то недостатках тех же автоматов АК-12 не было, — рассказал эксперт «Известиям». — Часто мы видим их даже у противника. Судя по всему, неплохо себя проявила российская бронетехника в плане защищенности. Те видео, которые мы наблюдаем, демонстрируют, что уровень живучести современной российской бронетехники довольно высок. И это несмотря на применение самых современных противотанковых комплексов, которые стоят на вооружении стран НАТО».

Очень хорошо себя проявили бортовые комплексы обороны вертолетов, добавил Андрей Фролов.

«Если мы посмотрим на количество переносных зенитно-ракетных комплексов, которые были поставлены вооруженным силам Украины или остались с советских времен, и наложим это на потери российских самолетов и вертолетов, мы можем понять, что расход ракет на один сбитый летательный аппарат составляет несколько десятков. Это говорит об эффективности внутреннего комплекса живучести. Мы видели видео, как самолеты и вертолеты возвращались на базу с очень серьезными повреждениями», — заключил эксперт.