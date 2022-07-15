Эксперт рассказал о значении призыва для безопасности России

Военнослужащие по призыву крайне необходимы для военной безопасности России, рассказал военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм.

«Этот факт не совсем очевиден, потому что долгое время идут разговоры только о военнослужащих по контракту, — рассказал эксперт. — Но на самом деле надо понимать, что есть такое понятие, как организованный военный резерв. Это те военнослужащие, которые находятся в резерве, но при необходимости их могут привлечь для выполнения каких-то задач. Это не обязательно боевые действия — это может быть оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, при техногенных катастрофах. Резерв должен быть обучен, это должны быть профессионалы, которые имеют военно-учетную специальность. В такой ситуации необходимы военнослужащие по призыву, которые позволяют государству создать обученный резерв. Если обратиться к опыту вооруженных сил США, у них декларируется, что вся армия контрактная. Как такового призыва у них нет, но система построена похожим образом: первый контракт — всего два года. После этого ты восемь лет находишься «на гражданке» в резерве, и тебя в любой момент могут вызвать для прохождения службы и выполнения каких-то задач.

В России действует смешанная система комплектования Вооруженных сил, добавил эксперт. Она характерна для многих развитых стран мира, в частности, для европейских стран. При такой системе службу одновременно проходят военнослужащие по призыву и военнослужащие по контракту. При этом части, где служат военнослужащие по призыву, являются своего рода донорами для тех, которые комплектуются военнослужащими по контракту.

«Военнослужащие по призыву проходят первоначальную подготовку, осваивают военно-учетную специальность. Если им все нравится, они заключают контракт и выполняют свои служебные обязанности в качестве военнослужащих по контракту. Либо, пройдя службу по призыву, они становятся резервистами. Хорошим примером такой системы является Дания. Они отправляли в Афганистан бригады, укомплектованные по смешанному принципу. У них были резервисты, которые раньше служили по призыву, а также кадровые военные по контракту», — заключил Алексей Рамм.