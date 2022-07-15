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Известия.ru

Эксперт рассказал о значении призыва для безопасности России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Военнослужащие по призыву крайне необходимы для военной безопасности России, рассказал военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм.

«Этот факт не совсем очевиден, потому что долгое время идут разговоры только о военнослужащих по контракту, — рассказал эксперт. — Но на самом деле надо понимать, что есть такое понятие, как организованный военный резерв. Это те военнослужащие, которые находятся в резерве, но при необходимости их могут привлечь для выполнения каких-то задач. Это не обязательно боевые действия — это может быть оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, при техногенных катастрофах. Резерв должен быть обучен, это должны быть профессионалы, которые имеют военно-учетную специальность. В такой ситуации необходимы военнослужащие по призыву, которые позволяют государству создать обученный резерв. Если обратиться к опыту вооруженных сил США, у них декларируется, что вся армия контрактная. Как такового призыва у них нет, но система построена похожим образом: первый контракт — всего два года. После этого ты восемь лет находишься «на гражданке» в резерве, и тебя в любой момент могут вызвать для прохождения службы и выполнения каких-то задач.

В России действует смешанная система комплектования Вооруженных сил, добавил эксперт. Она характерна для многих развитых стран мира, в частности, для европейских стран. При такой системе службу одновременно проходят военнослужащие по призыву и военнослужащие по контракту. При этом части, где служат военнослужащие по призыву, являются своего рода донорами для тех, которые комплектуются военнослужащими по контракту.

«Военнослужащие по призыву проходят первоначальную подготовку, осваивают военно-учетную специальность. Если им все нравится, они заключают контракт и выполняют свои служебные обязанности в качестве военнослужащих по контракту. Либо, пройдя службу по призыву, они становятся резервистами. Хорошим примером такой системы является Дания. Они отправляли в Афганистан бригады, укомплектованные по смешанному принципу. У них были резервисты, которые раньше служили по призыву, а также кадровые военные по контракту», — заключил Алексей Рамм.

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Страны
Афганистан
Дания
Россия
США
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