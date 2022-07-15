В США рассказали о радаре для войн будущего

В США разрабатывают новое поколение радиолокационных станций SPY-6, которые предназначены для борьбы с современным высокоточным оружием. Радар SPY-6 поможет Военно-морским силам (ВМС) США вести войны будущего, рассказывает The National Interest.

Радары семейства SPY-6 устанавливают на эсминцах, десантных кораблях и авианосцах. Отмечается, что они в 30 раз более чувствительны, чем радары SPY-1D (V), которые могут обнаруживать низколетящие цели в условиях помех.

Самым чувствительным устройством является радар SPY-6 V(1) с фазированной антенной решеткой, который устанавливают на эсминцы типа Arleigh Burke серии Flight III. Радар получил 37 радиолокационных модулей, позволяющих обнаруживать баллистические и крылатые ракеты, а также самолеты и беспилотники.

«Идея радара SPY-6 состоит в том, чтобы дать командирам кораблей больше времени и возможностей для принятия решений за счет более точного определения приближающихся угроз и вражеских атак на гораздо больших расстояниях. Это явление имеет большое значение в современной обстановке глобальных угроз, когда потенциальные противники быстро разрабатывают высокоточное оружие большей дальности действия и системы радиоэлектронной борьбы», — пишет The National Interest.

В июне ВМС США поразили корабль зенитной ракетой в рамках учений Valiant Shield. Эсминец типа Arleigh Burke применил ракету SM-6.