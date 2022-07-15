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Военное обозрение

Politico: Демократы против инициативы Джо Байдена о продаже Турции истребителей F-16

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Источник изображения: topwar.ru

В США назревает очередной политический кризис, причем между действующим президентом и его однопартийцами демократами. Как пишет американская Politico, на этой неделе в Палате представителей Конгресса США пройдет голосование, которое может значительно ограничить инициативу Байдена по продаже Анкаре истребителей F-16.

Главным противником поставки истребителей Турции выступает председатель Комитета Сената по международным отношениям демократ Боб Менендес — один из четырех законодателей, чье одобрение требуется для осуществления военного экспорта. Сенатор считает, что Турция поддерживает авторитаризм и нарушает суверенитет соседних стран.

Его позицию поддерживают и некоторые другие представители Демократической партии. Законодатели считают, что одобрение вступления в НАТО Финляндии и Швеции Анкарой не может быть предлогом для снятия эмбарго на поставку вооружений в Турцию. Ранее США ввели санкции против Турции из-за закупки систем противоракетной обороны российского производства. Кроме того, Анкару обвиняют в регулярном нарушении воздушного пространства Греции. Менендес также сослался на «рост авторитаризма» при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

На прошлой неделе власти Греции выступили с резкой критикой в адрес главы Белого дома по поводу продажи Турции истребителей. В Афинах заявили, что администрация Байдена не развеяла их опасения по поводу «антагонистических действий» Турции в отношении Греции, а также ее потенциального повторного вторжения в Сирию с целью нападения на союзных США курдов.

Пока администрация не сможет предоставить подходящие ответы о том, как они намеревались смягчить вышеупомянутые опасения, мы будем продолжать возражать против этой передачи оружия и делать все возможное, чтобы гарантировать, что эти F-16 не будут доставлены турецкому правительству

— считают депутаты греческого парламента.

В то время как оппозиция в Конгрессе блокирует стремление Байдена продать Турции истребители, у президента есть «запасной вариант», считает Politico. Он может объявить чрезвычайное положение, чтобы обойти Конгресс — шаг, предпринятый президентом Дональдом Трампом, когда законодатели не одобрили его предложение продать оружие Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.

Пойдет ли на это Байден, особенно с учетом прогнозируемого поражения демократов на промежуточных парламентских выборах в ноябре, неизвестно. Похоже, американский президент теряет поддержку не только большинства простых избирателей, но даже своих однопартийцев - демократов. В такой ситуации импичмент, который республиканцы намерены инициировать после ноябрьских выборов, выглядит вполне реалистичным.

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