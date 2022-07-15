Россия приостановила разрешения на ремонт российских вертолетов на болгарских и чешских предприятиях

ЦАМТО, 14 июля. Россия решила приостановить разрешения на ремонт российских вертолетов на болгарских и чешских предприятиях из-за поставок западных вооружений Киеву, а также планов ремонтировать украинскую военную технику.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на то, что ряд стран НАТО и ЕС продолжают осуществлять поставки вооружений и военной техники киевскому режиму, а также планируют организовать их ремонт на промышленных мощностях стран Восточной Европы. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о приостановке действия свидетельств авиаремонтных предприятий, ранее выданных чешскому предприятию… и болгарским компаниям", – сказала М.Захарова в ходе еженедельного брифинга в МИД РФ.

По ее словам, "прекращается предоставление услуг по конструкторско-технологическому сопровождению капитальных ремонтов вертолетов типа "Ми", абонентскому обслуживанию комплектов эксплуатационного ремонта и документации, а также поставки запасных частей и комплектующих изделий".

Она отметила, что "упомянутые предприятия лишаются права проводить работы, связанные с техническим обслуживанием, ремонтом вертолетной техники российского производства".

"И в этой связи российская сторона снимает с себя всю ответственность за безопасную эксплуатацию вертолетов, отремонтированных на данных предприятиях", – цитирует "РИА Новости" М.Захарову.