Lockheed Martin поставила СВ США первую модернизированную РСЗО M270A2

ЦАМТО, 14 июля. Lockheed Martin объявила о состоявшейся в центре передовых технологий высокоточного поражения компании Lockheed Martin в Кэмдене (шт.Арканзас) церемонии передачи СВ США первой модернизированной реактивной системы залпового огня M270A2.

По заявлению вице-президента подразделения Precision Fires компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control Джея Прайса, модернизированная система будет состоять на вооружении СВ США и ВС союзных государств в течение десятилетий.

Lockheed Martin реализует проект модернизации состоящих на вооружении СВ США РСЗО M270 совместно с армейским заводом Red River Army Depot.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года командование СВ США объявило о намерении увеличить парк реактивных систем залпового огня в контексте усиления возможностей по ведению боевых действий против равного противника (России и Китая). Планы предусматривают закупку до 343 новых пусковых установок M142 HIMARS, а также модернизацию до стандарта M270A2 всех 225 состоящих на вооружении пусковых установок MLRS M270A1 и находящихся на хранении M270A0, ранее предназначавшихся для демилитаризации. Работы позволят продлить срок их эксплуатации до 2050 года.

Первый контракт стоимостью 362,741 млн. долл. на модернизацию 50 пусковых установок РСЗО M270A0 был подписан с Lockheed Martin в апреле 2019 года. Впоследствии были заключены дополнительные соглашения.

Модернизация предусматривает оснащение M270 новым двигателем мощностью 600 л.с., а также установку улучшенной бронированной кабины и новой единой системы управления огнем (CFCS). Новая система управления огнем позволит применять разрабатываемые и модернизированные реактивные боеприпасы, включая РС увеличенной дальности ER GMLRS и ОТР PrSM (Precision Strike Missile).

РСЗО M270 MLRS была принята на вооружение Сухопутных войск США в 1983 году.

M270A2 – тяжелая гусеничная самоходная пусковая установка, которая может перебрасываться самолетами ВТА C-17 и C-5. Она предназначена для огневой поддержки сухопутных войск, поражения позиций артиллерии, средств ПВО, грузовой, легкой бронетанковой техники на больших дальностях, чем ранее. Усовершенствованная пусковая установка может оперативно выполнять огневую задачу и быстрее перемещаться на другую позицию, что значительно снижает возможности ее обнаружения.