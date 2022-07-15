В ЛНР показали военные трофеи, добытые в ходе освобождения республики

Источник изображения: topwar.ru

Пресс-служба НМ ЛНР выпустила ролик, в котором демонстрируются добытые в ходе освобождения республики трофейные техника и вооружение. Среди образцов есть пресловутые американские ПТРК Javelin и шведско-британские NLAW, множество различных боеприпасов, НАТОвская экипировка и даже абсолютно не поврежденный украинский бронеавтомобиль «Варта».

При этом наиболее ценным трофеем, несомненно, является американская 155-мм гаубица M777. Как сообщается в видеоролике, с помощью данного орудия украинские боевики вели прицельный огонь по Стаханову, Рубежному и другим населенным пунктам республики. Позднее оно было выведено из строя благодаря успешной контрбатарейной борьбе, проведенной артиллеристами НМ ЛНР.

Ценность вышеупомянутого трофея, в первую очередь, заключается в том, что он не получил необратимых повреждений. Следовательно, наши специалисты смогут досконально изучить его устройство.

В частности, как ранее отметил российский военкор Евгений Поддубный, главной отличительной особенностью американской гаубицы от наших орудий является цифровой баллистический калькулятор, позволяющий вести исключительно прицельный огонь. С его слов, данное устройство в трофейной M777 практически не пострадало и уже отправилось на тщательное изучение в, как выразился военкор, «закрытые ведомства».

В то же время, свое мнение об американской гаубице также выразили и артиллеристы из НМ ЛНР. Со слов военных, орудие имеет «хороший» калибр 155-мм, но сильно уступает нашим пушкам в маневренности из-за своих габаритов.