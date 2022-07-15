Россия и Турция научились договариваться. В США нервничают

Путин хочет выбраться из клетки, Эрдоган попробует помочь

Россия пытается выйти из изоляции, пишет Ilta-Sanomat. Корреспондент издания излагает свое мнение, как и почему Москве помогает в этом Эрдоган, а также комментирует ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке накануне визита президента России в Иран.

Сеппо Варьюс (Seppo Varjus)

Оказаться в клетке на виду у всего мира, пребывать в изоляции, страхе, стать объектом насмешек — не так уж приятно. Даже если ты Владимир Путин.

Из клетки очень хочется выбраться. Путин пытается это делать. Реджеп Тайип Эрдоган готов прийти на помощь — правда, не бесплатно.

До начала военных действий на Украине западные руководители чуть ли не наперегонки отправлялись в Москву, чтобы успокоить Путина. А в последнее время в Кремле даже телефон не звонит. Президент важной страны-участницы НАТО Эрдоган — незаменимая связь с внешним миром.

Когда Турция затормозила процесс вступления Финляндии в НАТО, многие посчитали, что Эрдоган оказался на поводке у Путина. Но это заблуждение. На самом деле Путин и Эрдоган торгуются.

Они воевали друг с другом с помощью посредников и наемников в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Беспилотники Bayraktar, поставленные Турцией, помогли Украине отразить российскую атаку в начале спецоперации.

Путин и Эрдоган борются за границы своих сфер влияния, но хотят делать это мирно. Турция вступила в НАТО, чтобы защититься от Советского Союза — а сейчас ей важно защититься от России. Россия и Турция враждуют уже не первый век. Однако после столетий войны они научились договариваться.

Это приводит в замешательство и раздражает западных партнеров Турции в НАТО.

Путин, Эрдоган и президент Ирана Ибрахим Раиси встретятся на следующей неделе в Тегеране. Лидеры стран будут говорить о Сирии. В сирийской гражданской войне Россия и Иран поддерживают режим Башара Асада, а Турция — загнанных на север повстанцев. Поэтому эта встреча очень важна.

Ожидается, что Путин и Эрдоган проведут отдельные переговоры. Темы заявлены не были. По информации газеты Politico, 11 июля Эрдоган говорил по телефону с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Президенты обсудили блокаду украинских портов российскими силами.

Эрдоган выступает посредником, потому что хочет добиться того, чтобы украинское зерно можно было отправлять в другие страны по морю. Вызванный событиями на Украине рост цен на продовольствие и топливо — настоящее испытание для всего мира. Именно они привели к политическому кризису на Шри-Ланке. Похожий кризис может повториться и в ряде других стран.

Хаос может быть в интересах России, но ей следует хотя бы притвориться, что она не хочет распространять голод и разруху нарочно. Правда, чтобы из Украины начали выходить суда с зерном, Россия может потребовать ослабить санкции.

Эрдоган заинтересован в том, чтобы удержать партнеров по НАТО подальше от Черного моря, проливы которого контролирует Турция. Даже ограниченные перевозки зерна могли бы их успокоить.

Не исключено, что зерно по-прежнему будут вывозить по минным полям. Представители России, Украины и ООН обсудят этот вопрос в Турции уже 13 июля.

США могут нервничать как минимум потому, что Путин приедет с визитом в столицу их давнего противника, Ирана. Америка опасается, что Иран поставляет самолеты для спецоперации России на Украине.

Так совпало, что 13 июля президент США Джо Байден (Joe Biden) тоже отправится с визитом на Ближний Восток. Он посетит Израиль, палестинские территории и Саудовскую Аравию. Америка будет внимательно следить за ходом визита в Анкаре.

Напряженность в отношениях Турции и Саудовской Аравии появилась в 2018 году, когда в Стамбуле был убит саудовский журналист Джамаль Хашогги. Эрдоган незамедлительно обнародовал доказательства причастности Саудовской Аравии к смерти инакомыслящего.

Но недавно Анкару посетил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Отношения между странами потеплели.

Ситуация на Ближнем Востоке меняется, и Эрдоган пытается сотрудничать со всеми. Игра в эти шахматы продолжится в Тегеране на следующей неделе.

На этот раз в ней примет участие Владимир Путин.