Канада приняла решение развернуть специальное космическое подразделение

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Канада приняла решение присоединиться к своим союзникам, имеющим планы на космос, и создать специальное космическое подразделение, которое будет отвечать за операции на земле и космосе. Как заявили в Министерстве обороны, военные оценили важность космических войск для безопасности страны.

Согласно планам военного командования, в составе вооруженных сил Канады будет сформировано специальное космическое подразделение, в которое кроме военных, также войдут гражданские служащие. Подчиняться оно будет командующему Королевских ВВС Канады и отвечать за создание космических средств для различных военных миссий, в том числе за дальнюю связь, наблюдение за морскими и наземными действиями военных другие стран и наведения оружия на цель. Также в планах создание собственной орбитальной группировки спутников для слежения за арктическим регионом.

Ожидается, что 3-я канадская космическая дивизия будет сформирована в ближайшие недели

- заявил сотрудник по связям с общественностью при генеральном директоре космических сил Королевских ВВС Канады.

Канадские военные планируют, что системы космического базирования также сыграют ключевую роль в предстоящей модернизации совместного канадско-американского командования аэрокосмической обороны США. Отмечается, что планы по созданию космических подразделений в Канаде вынашивали еще с 2019 года, но реализовывать стали только сейчас. Программа рассчитана на длительное время, например развертывание новой спутниковой группировки намечено на 2032 год и это при наличии средств.

Ранее о создании космических сил объявили в США, Великобритании и Австралии, именно эти страны в Канаде считают своими союзниками и намерены развивать космическое направление в сотрудничестве с ними.