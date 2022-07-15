Не сработала должным образом очередная зенитная ракета ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Киевская пропаганда начала усиленно вещать о применении российскими войсками зенитных ракет для нанесения ударов по наземным целям. Это «объясняется» истощением в ВС РФ запасов средств поражения, предназначенных для работы по ним, в частности «Калибров». Однако крылатые ракеты продолжают активно использоваться: ракеты не прекращают поражать цели в глубине территории Украины, нанося ущерб боевым порядкам и военной инфраструктуре киевского режима, что, впрочем, не отрицают и его представители.

Попытка «уличить» российских военных в применении ЗУР против наземных целей вызвана стремлением скрыть сбои при работе собственных зенитных ракет, а в последние дни неполадки стали происходить всё чаще. На фоне уже известного падения ЗУР в Николаеве, обнародована информация о несрабатывании очередной ракеты от комплекса С-300 в Харькове.

Обломки не сдетонировавшего боеприпаса упали неподалёку от жилого квартала Холодногорского района [Харькова]

- отмечается на сайте украинской полиции.

Источник изображения: topwar.ru

При этом на выложенных там же фотографиях на одном из фрагментов ракеты видна надпись «5Ж93». Это боевая часть, которая состоит из множества осколков для уничтожения воздушных целей и является одним из элементов ЗУР 5В55К, состоящими на вооружении комплексов С-300ПТ. Данные ЗРК киевский режим пытается использовать для отражения воздушных атак. То, что зенитные ракеты ВСУ стали постоянно падать на землю, не срабатывая должным образом, говорит о выработке ими ресурса. Командование ВСУ вынуждено отправлять в войска ЗУР с просроченным сроком службы, так как их запасы оказались на исходе.