Нидерланды и США обсудили поставку тяжелых вооружений Украине

ЦАМТО, 14 июля. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что обсудила с коллегой из США Ллойдом Остином вопрос о предоставлении Киеву тяжелых вооружений, передает "РИА Новости".

"Сегодня (13 июля) в Пентагоне я поговорила со своим американским коллегой Л.Остином о предоставлении (Киеву – ред.) тяжелого вооружения и о том, как мы можем лучше всего поддержать Украину сейчас и в будущем: например, путем обучения и модернизации их вооруженных сил", – написала К.Оллонгрен в своем аккаунте в Twitter.

В мае премьер-министр королевства Марк Рютте заявлял, что Нидерланды рассматривают вопрос дополнительных поставок Украине тяжелых вооружений, напоминает агентство.