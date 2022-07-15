Представители оборонных ведомств стран ОДКБ обсудили вопросы совершенствования подготовки кадров

ЦАМТО, 14 июля. С 12 по 13 июля в Москве состоялся учебно-методический сбор с руководителями базовых учебно-методических организаций по подготовке военных кадров для стран ОДКБ и базовых научно-исследовательских организаций ОДКБ в области исследования проблем военного сотрудничества.

В мероприятии, состоявшемся в Военной академии Генштаба ВС РФ, приняли участие представители органов управления военным образованием оборонных ведомств государств-членов ОДКБ, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, руководства базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций, других военных учебных заведений.

Выступая перед участниками сбора, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что совместная подготовка военных кадров и специалистов для вооруженных сил государств-членов ОДКБ является одним из приоритетных направлений военного сотрудничества в рамках ОДКБ и должна отвечать самым современным требованиям.

"Совместное обучение осуществляется в четырех государствах-членах ОДКБ: Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации. Ежегодно в системе совместной подготовки в 58 военных учебных заведениях по более 750 специальностям обучается около 2,6 тыс. военнослужащих государств-членов ОДКБ. Всего за годы сотрудничества в интересах ОДКБ в вузах государств-членов ОДКБ прошли обучение около 20 тыс. военнослужащих", – сообщил А.Сидоров.

В целях решения актуальных проблем в системе совместного обучения решением Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в сентябре 2021 года утвержден план совершенствования системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств-членов ОДКБ, в который включены мероприятия, направленные на практическую реализацию вопросов совместной подготовки военных кадров и развития научной работы в рамках ОДКБ.

В ОДКБ создана и успешно функционирует сеть базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций в области подготовки военных кадров и специалистов, нацеленная на распространение передовых технологий в образовательной, методической и научной деятельности, научное обеспечение развития сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

Статус базовых учебно-методических организаций ОДКБ придан 11 военным учебным заведениям, осуществляющим подготовку по специальностям: общевойсковым, противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, войсковой противовоздушной обороны, связи, материально-технического обеспечения, информационной безопасности, радиоэлектронной борьбы, подготовки персонала миротворческих сил ОДКБ, медицинским и фармацевтическим специальностям, а также подготовки кадров, отвечающих за обеспечение национальной безопасности и обороноспособности государств-членов Организации.

Кроме того, семи профильным научно-исследовательским организациям и военным учебным заведениям придан статус базовых научно-исследовательских организаций, которые осуществляют научно-теоретическую и научно-практическую проработку вопросов создания, совершенствования, подготовки и применения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в области исследования проблем ПВО, ПРО, МТО, медицинского обеспечения, РЭБ, военно-технического сотрудничества Организации и проблем развития и применения авиационной составляющей ОДКБ.

Военная академия Генштаба ВС РФ является ведущей среди базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций государств-членов ОДКБ и базовой организацией в области подготовки кадров, отвечающих за обеспечение национальной безопасности и обороноспособности государств-членов ОДКБ.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ также проинформировал коллег об организации исследовательской работы в ходе проведения совместных учений в формате ОДКБ. В целях исследования актуальных проблем развития сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ при проведении мероприятий оперативной и боевой подготовки на ежегодные совместные учения, проводимые в рамках Организации, привлекаются представители (эксперты) оборонных ведомств, базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций и Объединенного штаба ОДКБ. Исследовательские группы, принимая участие в совместных учениях, вырабатывают практические рекомендации по решению проблемных вопросов и определению направлений дальнейшего развития коалиционных группировок Войск (Коллективных сил) ОДКБ и их применения.

"Подобные подходы дают возможность повысить роль научного потенциала базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций в вопросах развития военной составляющей Организации", – отметил А.Сидоров.

В ходе учебно-методического сбора обсужден широкий спектр актуальных вопросов совершенствования системы совместной подготовки военных кадров для государств-членов ОДКБ.

Состоялся обмен мнениями об опыте организации подготовки в совместных группах по единым учебным программам и планам высококвалифицированных военных кадров по специальностям, необходимым для объединений, соединений, воинских частей и подразделений вооруженных сил, других войск и воинских формирований, входящих в состав сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

В ходе мероприятия выработаны согласованные подходы к вопросам совершенствования системы совместной подготовки военных кадров для государств-членов ОДКБ и научно-исследовательской деятельности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.